教育局早前提出改動高中核心科目課程和考核，大幅改動通識科，變相「殺科」，亦有多名教師因其言論等被局方裁定專業失德，取消其註冊資格，白色恐怖瀰漫整個教育界。教協早前問卷調查訪問近1,200名中小學及幼稚園等教師及校長，發現近20%受訪教師計劃辭職或提早退休，另有逾21%人亦傾向離開；474名有意離開的受訪者中，逾71%表示離開主因源於政治壓力增加。教協認為，結果反映教育局令學校及教師感到巨大政治壓力，甚至令教師選擇離開，促當局立即停止政治干預，讓學校及教師以教育專業，為學生提供最適合教育。

政治凌駕教育 近半資深教師有意轉行

教協於上月29日至本月5日以網上問卷調查方式訪問近1,200名中小學及幼稚園等教師及校長，調查顯示近20%教師計劃辭職或提早退休，當中逾11%、即133人表示已經或將於本學年期間或結束時離開，逾21%教師亦表示傾向離開教育界。至於離開原因，474名有意離開的受訪者中，逾71%人指離開主因是政治壓力增加，逾55%則稱因為不滿香港社會狀態。有傾向離開的受訪者於調查提及原因，包括有部份團體或人士對教育界批鬥，政治凌駕教育，教師一言一行受限制，有部份人士建議於課室設置閉路電視，實際為如同監視教師。

調查發現，近48%年資達21至30年的受訪者有意離開教育界。另外，約48%受訪小學主任及約51%受訪中學主任表示傾向離開，均高於其界別平均值。調查結果顯示，近84%受訪者對社會及政治不滿，逾78%對教育制度及政策不滿。

批政府處事不公罔顧業內意見趕人才

教協會長馮偉華表示，調查結果反映不論是離開或決定留守的教育界教師均對社會環境及教育政策感不滿，而政治壓力增加更成教師離開教育界的主因。他認為，教育局以不公平手法處理投訴、罔顧教育界意見硬推課程改革等，加上個別建制派議員不斷攻擊通職科及要求課室設置閉路電視等，對教育界構成巨大政治壓力。他憂慮，教育界持續流失，當有經驗老師離開教育界，造成青黃不接，促政府、個別建制派議員停止相關行為，讓教育界不受政治因素影響下，為學生提供最適合的教育。

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