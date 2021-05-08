特區政府去年起大舉清算民主派，新思維主席狄志遠覺得，政府對民主派的打壓已達「overkill」的程度，認為不論港府和民主派，都不應再以報復心態處理社會矛盾和衝突。

早已表明有意組黨參選，亦主張民主派繼續參選的狄志遠稱，民主派主流政黨若不再參與選舉，未來面臨「滅黨」的危機頗大，解釋政治力量現只集中擁有議席的政治組織，不希望泛民「自我瓦解」。

記者 林俊謙

稱香港出現「鐘擺」：港人用激進手法表不滿 致中央加辣

曾為民主黨創黨成員的狄志遠，在新思維總部接受《蘋果》訪問時稱，對於多名前黨友因參加民主派初選被還柙，及胡志偉被懲教署拒絕出席父親喪禮感到傷感，稱對港府的處理失望，覺得政府對民主派的打壓已達前中央政策組首席顧問邵善波提及的「overkill」程度，形容香港正出現「鐘擺」，指過去港人用一些他至今不認同的激進手法向政府表達不滿，致中央要以港人難以消化的方式加強管治，造成惡性循環。

他期望目前情況只屬「過渡期」，希望社會氣氛緩和後，中央對港管治力度可以「唔使咁大」，他估計最少要兩年才能令鐘擺回到相對中間位置，認為港府未來兩年應「先民生、後民主」，「先處理有社會共識嘅問題，民生搞得好，就有利於搞民主嘅發展」，坦言立法會現只「小罵大幫忙」，已是對港府最有利的政治環境。

指中聯辦不時主動聽其意見

談到作為「中間派」發揮的效果時，他指2019年香港社會出現嚴重衝突後，一直力勸林鄭班子加強與巿民溝通，指政府有回應並成立「對話辦公室」；早前他亦獲邀到深圳，向港澳辦主任夏寶龍反映意見，席間指明港府需要監察，若「愛國者治港」變成只有支持政府的人才有議政空間，對監察政府不利。狄又稱曾談及社會應有多元聲音，「泛民監察政府係比較有代表性，同埋都代表社會主流意見」，指中央應該留有空間。

狄透露，試過與中央官員會面後，獲同場「有份量」建制人士讚其發言「好有勇氣」，中聯辦不時主動找他聽取意見，認為只要不觸及要求推翻政府的「紅線」，香港仍有很多表達「異見」的空間；又認為政府未來會推動「大和解」，令社會氣氛變得和諧；若續對異見人士秋後算賬，將直接左右「中間派」的生存空間，「如果社會繼續兩極化，中間路線嘅聲音亦好難去表達，因為屆時大家都唔想再聽道理」。

以鄭松泰為例指個人因素重要

狄志遠並提到，民主派應繼續參選，指香港自從有議會選舉後，民間及壓力團體的影響力大不如前，政治力量主要集中在議會平台；若不再參選，會有「滅黨」危機。

他指其接觸的政協人大私下都稱願意提名「理性務實，不走激進路線」的民主派；問及公民黨、社民連有否機會入閘？狄以熱血公民立法會議員鄭松泰為例，指鄭本身亦屬「比較激進」的政黨背景，「如果佢自己表達方法有收斂同調整，我唔覺得佢（某政黨被）定性死咗，要睇你嘅行為同言語」，又認為「如果你（北京）淨係畀民主黨（參選），你係累死民主黨，因為民主黨仲難轉身」。

早已表明會組黨派員參選的狄並指，新思維近日獲年輕人、商界和專業人士加入，目前約有廿名成員，計劃派出3至4人參選立法會，主打貧富懸殊、老人、青年就業等問題，指該黨若屆時「未成氣候」，會繼續擔當論政和智庫的角色。

未評是否撐林鄭連任

對於支聯會是否需要放棄「結束一黨專政」綱領的爭議，狄志遠指個人至今一直支持平反六四，認為當年學生民主運動值得尊重，但強調上述主張的動機是「愛國」而非「推翻共產黨」，認為支聯會只要表明有關主張出於「愛國」，希望中國變好而不是推翻中共，就毋須改變有關綱領。

2017年挺林鄭的狄，被問及會否支持其爭取連任時未有正面回應，只稱林鄭有能力，亦有不足之處，包括政治觸覺不夠強，並認為政府目前的最大問題是公務員系統未能與時並進，只識「少做少錯」，令政策與民意脫軌，認為來屆特首必須有能力處理上述問題：「林鄭係咪呢個人？我而家睇唔到佢有呢個能力，我希望佢能夠改善。」

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