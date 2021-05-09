北京主導下，香港選舉制度被進行大手術，不少新團體獲得選委會及功能組別的選民資格。廉政專員白韞六今早在商台節目指，因應全國人大常委會修改本港選舉法例，廉署早前已成立工作小組跟進條例內容，計劃本月尾至七月初向多個有機會首次參選來屆立法會的團體和人士進行教育工作，讓他們知道如何防止賄選，同時也會向助選團及候選人進行防貪的宣傳及教育工作。

至於政府修例禁止公開呼籲他人投白票，白韞六稱，這屬新刑事罪行，是該署調查工作的「新領域」，會先向律政司了解，強調該署會透過內部動員，去應付相關挑戰。

被問到香港訂立《國安法》及設立國安公署後，對廉署工作有否構成影響時，白韞六指國安公署與廉署的分工十分清楚，「佢哋執行《國安法》，我哋執防止《賄賂條例》，我哋一定會同警務處嘅國安處有一個好緊密嘅連繫；如果遇上一啲個別嘅案件，我哋要同佢哋傾，但原則上，大家因為工作範疇完全唔同，我就睇唔到有乜嘢問題」。至於前年反修例運動後，有否出現北京指揮廉署工作，及廉署工作有否受到政治力量影響？白韞六稱「冇咁樣嘅情況」，指廉署只向特首負責，不受任何干涉，特首過去亦未有干預廉署的調查工作。

對於民主黨前立法會議員林卓廷早前遭廉署拘捕，指他披露7.21受調查人身份資料，是否涉及廉署協助政府打壓民主派，白韞六稱廉署調查時不理會個別人士背景，稱該署早已表明「嚴肅跟進」元朗7.21事件，目前不便評論個別個案。

去年貪污投訴數字跌16% 建造業投訴比例急增

白韞六又指，香港去年貪污投訴數字跌16%，該署估計是因為疫情導致社會經濟活動減少；及至今年頭3個月，貪污投訴數字升11%，相信與疫情改善，經濟活動恢復有關。他指，涉及私營機構的貪污投訴增加16%，當中以建造業投訴上升比率最多達120%，主要涉及地盤分判商的工頭收取賄款和介紹費，並透露廉署已就此採取行動。

他指廉署早前請聘獨立顧問公司進行民意調查，發現有81%受訪巿民稱願意舉報貪污，形容數字「令人鼓舞」。對於19%受訪巿民不打算舉報，白稱，當中部份市民擔心遭到報復，他重申廉署成立47年至今，從未試過出現洩露投訴人身份的情況，呼籲巿民如常舉報，惟他說出廉署24小時舉報貪污熱線（25266366）時一度口窒，未能清楚說出。

對於有關調查顯示17.2%受訪者稱不認同廉署的工作成效，認為廉署破案率低，白說：「當然市民有佢哋自己睇法啦，亦都可能係受一啲報道影響佢哋。」他稱去年1,900多宗投訴中，最終成功檢控案件只有約百宗，解釋調查貪污案件十分困難，因為付錢及收錢雙方都滿意結果，很多時沒有受害人，亦沒有犯罪現場，但即使廉署覺得投訴證據不足，都會交由審查貪污舉報諮詢委員會審視，並非廉署隻手遮天。

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