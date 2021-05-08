【本報訊】被判監12個月的工黨李卓人發出獄中書信，表示「獄中生活單調，但肯定健康」，因為「我一生中亦從未試過規律生活過，真是『唔健康都幾難』」。

他又分享一段歷史偉人演說的讀後感，強調「協助獨裁者打造枷鎖」的人，「終有一天，會自食其果。」

每念吳敏兒感心酸

李卓人的社交網站貼出李寫於上月底的獄中書信，他形容自己「開始習慣每天的時間表和獄中一套術語」，同時「除了掛住家人，掛住大家之外，一切都安好」。

失去自由的生活，李卓人覺得「看書就是心靈奔放自由的時間」，他提到近日讀到1735年，賓夕凡尼亞州律師Hamilton在法庭辯論時，一段以自由的呼聲作主題的演詞。當時Hamilton講述羅馬凱撒極權時，Brutus對羅馬人說︰「羅馬人民，請看自己所做的，你們在協助凱撒打造枷鎖，而終有一天會用在你們自己身上。」

這段演說令李卓人想到中共和香港的政治氛圍，「多少『忠誠的廢物』協助獨裁者打造枷鎖，用諸於人民身上，剝奪人民的自由。但終有一天，會自食其果。我們當然不是說『要以其人之道，還治其人之身』，但歷史會判他們有罪！」

另外，李卓人又提到因初選案被還柙的職工盟前主席吳敏兒，表示「每次想起Carol（吳敏兒）都很心酸，為何要對一個這麼仗義、勇敢、獨立的女性，用如此重的手段」。他希望外界代他問候吳敏兒，他也會在獄中寫信給吳。