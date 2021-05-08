因民主派初選被控顛覆國家政權罪的民主黨前副主席林卓廷，還柙至今逾兩個月。今日母親節，林無法再如往年般買花及親自下廚與母親慶祝，他上月初撰寫獄中信，昨晚其好友兼沙田區議員曾素麗代為讀出，昨晚在林卓廷的YouTube頻道播出，當談及七旬母親早前長途跋涉到赤柱監獄探望，林難掩愧疚，期望重獲自由後再盡孝道，「讓我這個歷盡風雨的兒子出獄後，再為她做菜，孝敬雙親，毋須再擔驚受怕」。

感激讓自己自由發展

正還柙赤柱監獄的林卓廷，其fb專頁發文指去年母親節，林特意叫人替他尋找花店，讓他完成工作後買花。林買花後匆忙趕回家與母親慶祝母親節。然而今年母親節，身陷囹圄的林不能再回家慶祝，遂在獄中寫出心意向母親致謝。

林卓廷好友、沙田區議員曾素麗代為讀出信中內容，林卓廷指母親已70歲，雖然身體健康，惟由屯門到赤柱路途遙遠，加上輪候五小時，僅換取15分鐘見面時間，令他既不忍又愧疚。林入獄之初，朋友由港島住所往屯門接林老太到赤柱，其後再將她送返家，最後友人才返家。母子倆不忍麻煩友人，林亦不忍高齡母親舟車勞頓，着她隔星期探望。

林卓廷回顧過去十年，因公務繁忙與雙親只能假日見面，林不時踏單車到大埔買海鮮孝敬父親，「一家人完完整整吃個晚飯，不需多言，已是幸福」。

過去於兒子就讀的小學任教的林老太，上午邊煮飯，邊跟兒子默書，直至他升上中學，林老太不忘叮囑「你咁高，千祈唔好做壞事，實認得你！」林指升中後母親一直讓他自由發展，惟他中三成績退步，中四更被派至成績最差一班，但母親並無怪責，只鼓勵兒子發憤，最終林在中五及中七考獲好成績，升讀中大政治及行政學系，其後考入廉署令母親自豪安慰，惟四年後他決定重返民主黨，母親僅問「你係咪考慮清楚？」從沒阻止。

「看到家母日漸老去，我卻未能盡孝道，更不知何年何月是自由之日」，林卓廷每晚在囚室入睡前不忘禱告，祈求雙親健康、長壽，讓我這個歷盡風雨的兒子出獄後，再為她做菜，孝敬雙親，毋須再擔警受怕」，亦期望高牆內外的友人及家人安康，免於恐懼。