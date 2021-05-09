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疫苗氣泡︱谷針失敗？調查揭3成受訪者擬打針 僅3%揀科興

54分鐘前
有民調顯示，近九成受訪者表示疫苗氣泡措施並沒有增加接種意欲，同時分別有近九成及逾六成人反對政府強制巿民及高危人士接種疫苗。

政府連日出招，以旅遊氣泡、食肆疫苗氣泡等構思，鼓勵巿民打針，被大眾質疑有「谷針」之嫌。到底港府的「谷針」招數是否有效？有民調顯示，近九成受訪者表示疫苗氣泡措施並沒有增加接種意欲，分別有近九成及逾六成人反對政府強制巿民及高危人士接種疫苗。

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病人醫護權益協進會早前委託香港民意研究所進行調查，以網上調查形式訪問718名18歲或以上、尚未接種疫苗的本地居民，當中有24%為長期病患者。調查發現，不論接種意向，89%反對強制巿民接種疫苗，74%反對以停止為非強檢人士提供免費檢測為誘因，去鼓勵巿民接種疫苗。同時，六成受訪者認為應至少提供兩種疫苗供巿民選擇。

疫苗接種意向方面，有約三成人表示會接種疫苗，35%表示未決定，逾三分一表示不會接種。表示會接種疫苗的三成人中，有22%會於5月或以前接種，其餘人未有計劃或計劃於6月後接種，並有七成表示會讓更多人先接種疫苗，以觀察疫苗的嚴重副作用，有五成指正等待更好的疫苗出現，亦有44%認為沒有逼切性。

30歲以下拒打針比率最高 近八成質疑疫苗測試不足

在表示不會接種疫苗的組別中，以18至29歲的年輕人士比率最高，當中僅6%是因為醫生不建議而不接種疫苗，近八成認為疫苗未有足夠測試，效用成疑；逾三分之二受接種後出現的死亡或嚴重副作用個案所影響；亦分別有逾半及45%左右人士，擔心疫苗有效率低或對變種病毒無效。

在未決定意向或會接種的受訪者中，約四分之三人會選擇接種復必泰疫苗，一成半指未決定，僅有3%會選擇科興疫苗。

僅24%受訪者有長期病患 惟76%人擔心身體情況拒打針

協進會召集人龐朝輝醫生分析指，過份擔心疫苗副作用、誤以為可慢慢等及未切合需求的接種安排，為巿民猶豫接種疫苗的三大要因。雖然僅有24%受訪者為長期病患者，卻有76%擔心自己的身體情況不適合接種疫苗。龐指，僅有分別0.2%及0.12%在接種科興及復必泰後出現異常事件，且英國在推行大規模疫苗接種後，每日確診個案大幅下降97%，呼籲巿民諮詢醫生情況後決定是否接種疫苗，不應過度擔心。

龐同時警告，指過去四波疫情均為較輕微及傳播性較低的病毒株，惟本港現時已出現變種病毒個案，坦言「（慢慢等）唔係一個好好嘅策略」，建議健康情況許可的巿民應盡早接種疫苗。

大眾對懲罰性措施反感

組織指，調查結果顯示，大眾對懲罰性措施相當反感，因而未能達至鼓勵接種的效果，呼籲政府多推出鼓勵性的措施，如加強公眾教育、提供更便利巿民接種的安排，並可以考慮疫苗有薪假期、更多疫苗氣泡政策等誘因，鼓勵大眾接種疫苗。

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