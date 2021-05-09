政府連日出招，以旅遊氣泡、食肆疫苗氣泡等構思，鼓勵巿民打針，被大眾質疑有「谷針」之嫌。到底港府的「谷針」招數是否有效？有民調顯示，近九成受訪者表示疫苗氣泡措施並沒有增加接種意欲，分別有近九成及逾六成人反對政府強制巿民及高危人士接種疫苗。

病人醫護權益協進會早前委託香港民意研究所進行調查，以網上調查形式訪問718名18歲或以上、尚未接種疫苗的本地居民，當中有24%為長期病患者。調查發現，不論接種意向，89%反對強制巿民接種疫苗，74%反對以停止為非強檢人士提供免費檢測為誘因，去鼓勵巿民接種疫苗。同時，六成受訪者認為應至少提供兩種疫苗供巿民選擇。

疫苗接種意向方面，有約三成人表示會接種疫苗，35%表示未決定，逾三分一表示不會接種。表示會接種疫苗的三成人中，有22%會於5月或以前接種，其餘人未有計劃或計劃於6月後接種，並有七成表示會讓更多人先接種疫苗，以觀察疫苗的嚴重副作用，有五成指正等待更好的疫苗出現，亦有44%認為沒有逼切性。

30歲以下拒打針比率最高 近八成質疑疫苗測試不足

在表示不會接種疫苗的組別中，以18至29歲的年輕人士比率最高，當中僅6%是因為醫生不建議而不接種疫苗，近八成認為疫苗未有足夠測試，效用成疑；逾三分之二受接種後出現的死亡或嚴重副作用個案所影響；亦分別有逾半及45%左右人士，擔心疫苗有效率低或對變種病毒無效。

在未決定意向或會接種的受訪者中，約四分之三人會選擇接種復必泰疫苗，一成半指未決定，僅有3%會選擇科興疫苗。

僅24%受訪者有長期病患 惟76%人擔心身體情況拒打針

協進會召集人龐朝輝醫生分析指，過份擔心疫苗副作用、誤以為可慢慢等及未切合需求的接種安排，為巿民猶豫接種疫苗的三大要因。雖然僅有24%受訪者為長期病患者，卻有76%擔心自己的身體情況不適合接種疫苗。龐指，僅有分別0.2%及0.12%在接種科興及復必泰後出現異常事件，且英國在推行大規模疫苗接種後，每日確診個案大幅下降97%，呼籲巿民諮詢醫生情況後決定是否接種疫苗，不應過度擔心。

龐同時警告，指過去四波疫情均為較輕微及傳播性較低的病毒株，惟本港現時已出現變種病毒個案，坦言「（慢慢等）唔係一個好好嘅策略」，建議健康情況許可的巿民應盡早接種疫苗。

大眾對懲罰性措施反感

組織指，調查結果顯示，大眾對懲罰性措施相當反感，因而未能達至鼓勵接種的效果，呼籲政府多推出鼓勵性的措施，如加強公眾教育、提供更便利巿民接種的安排，並可以考慮疫苗有薪假期、更多疫苗氣泡政策等誘因，鼓勵大眾接種疫苗。

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