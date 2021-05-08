今年的母親節很沉重，多少牆外的家屬太太、母親倍感思愁，掛念牆內的另一半，尹兆堅太太是其中一人。幾乎每天奔波探望繫獄的枕邊人、代夫「辦公」落區開站見街坊；家庭頓失經濟支柱，帶着子女搬屋減輕財政壓力。曾經的「懶懶貓」被迫母兼父職，未忘丈夫囑咐，勿被政治氣氛拖垮一家，做個堅強媽媽看顧子女，守候丈夫：「我一定會為佢頂住頭家……無論幾多年，我哋成家都會等佢」。

尹太與尹兆堅自大學時期開始相戀，無數個春夏秋冬見證丈夫服務市民、政途上經歷着高高低低，再目睹枕邊人突被「重罪」繫上枷鎖。由2月28日保釋被拒至今，經過兩個多月的沉澱，尹太無奈接受丈夫還柙候審、面臨難料時日的刑期，同時也要身兼父職，撐起家中大小事務。尹太4月中要搬家，「大隻尹」不在，遷居的當日，她穿上另一半的舊衣，彷彿一家之主尚在同一時空，與她一同步出有着逾十年回憶的居所。

「第一日扔嘢時，其實都係喊多過執」。青龍頭是尹氏夫婦十多年前租下的家，在頓失經濟支柱下，尹太亦因為要「慳錢」而辭退傭工及與子女遷居，石蔭區街坊主動仗義幫忙搬屋，呯呯嘭嘭聲中，一件件家具被拆下，牆上留下歲月的痕迹，尹太難以承受的是滿屋回憶。

尹太和子女特別在搬家前拍紀錄片，以自己視角再次回顧尹兆堅在家的身影，譬如打開大門迎接工作後穿西裝到楊屋道街市買來一袋二袋餸菜的丈夫、在廚房門口凝望丈夫為子女張羅晚餐的背影，還有躺在床上，嘲笑對着大鏡子梳頭吹出招牌髮型的貪靚丈夫。

「不下好多次，阿仔寫信畀爸爸時話：冇咗你，屋企靜咗好多」，尹太形容丈夫鐵漢柔情，着緊子女，多忙也陪囝囝看電視，看着YouTube頻道「微辣」哈哈大笑，又會說只有兩仔爺才懂的笑話。長女則與父親以「腦」交流，一同分析時事，也向爸爸問功課。

要離開由嬰兒時期住到牛高馬大的地方，12歲的囝囝十分不捨，他稱這個家最深刻的是和爸爸一起看電視、打乒乓球；尚未被搬走的沙發放着一堆父親的舊西裝，他上前逕自拿起試穿。尹兆堅的一對子女雖然年紀尚小，但也能體會媽媽肩上的沉重，長女期間稱想對媽媽說聲「我愛你」，又說要「一齊撐住」，弟弟形容爸爸入獄對媽媽而言是很大的挑戰，說希望媽媽「加油」。

尹太憶述某年母親節，她獲尹兆堅送上「Best Mom」獎座，今天最佳母親要兼任父職，她哽咽無法取代尹兆堅在家中的角色，「喺呢啲位我都代替唔到爸爸，佢會識得多，佢真係好闊呀啲嘢，煮嘢食我都唔會煮到佢個感覺同味道」。

如今要被迫與丈夫分隔牢獄內外，尹太也自覺要振作，幾乎每天到荔枝角收押所探望丈夫，傳達訊息及打點公務，身邊朋友形容她這隻「懶懶貓」也動起來了，堅強得讓人感動，尹太說是丈夫令她變得堅定。

過去兩個多月，尹兆堅的議員助理、其他區議員及街坊義工的協助與問候，成為她支撐下去的動力，她也積極為尹開設Patreon、推動YouTube頻道，跟進尹兆堅的獄中生活，希望獲得更多市民支持。這陣子最難受的，或是感到尹兆堅的無力感，「佢（以前）樣樣都靠自己、乜都自己解決，變咗佢𠵱家喺入面又做唔到嘢，資訊拎唔到好多嘢，唔可以即時處理到，佢個人比較心急啲，我見到佢嗰種無助感我係好難過」。尹兆堅的獄中情愁，囝囝也感受到，他受訪時說希望爸爸在收押所內要加油、振作，「唔好咁嬲」。

尹太稱無悔支持丈夫從政，「我同佢一齊並行，佢從政生涯我一直支持佢，無論成功與否，我都會企喺佢身邊」。她知道牆內那個人不想家人愁眉苦臉，每次探訪時展現出笑臉，無非是要保護家人，她也甘願為丈夫撐着，堅持如常生活：「畀佢一個安心，我哋全家人無論等幾多年，我哋都會等佢，我哋都會默默去撐住佢、等佢出嚟，我哋都有一個希望，就係希望我哋可以盡快重聚」。