立法會周三將恢復二讀涉區議員宣誓的條例草案，日後區議員需要宣誓擁護《基本法》和效忠特區。法案通過前夕，元朗區議會網頁顯示，因民主派初選案至今被還柙的該區區議員王百羽，任期已於本月4日、即上周二結束，意味他早前已經辭任區議員。

擊敗工聯會陸頌雄當選封新西「票王」

30歲的王百羽，2015年以「天水圍民生關注平台」名義，首度出選元朗區議會天恆選區，挑戰在該區出任區議員已12年的工聯會陸頌雄，最終以1,317票，不敵陸頌雄的2,749票落敗。

2019年王百羽於區選捲土重來，結果以6,004票，反勝只得3,731票的陸頌雄，更成為當屆元朗區及新界西「票王」。

被控串謀詐騙、管有仿製槍械及彈藥

王百羽與早前已辭任並離港的九龍城前區議員李軒朗，去年合組名單參選俗稱「超級區議會」的立法會區議會（第二）功能界別議席，並在民主派初選獲逾7萬票，僅次鄺俊宇及岑敖暉，以第三名取得出線權。

他和李軒朗其後於去年11月被商業罪案調查科拘捕，指二人涉嫌「串謀詐騙」政府選舉資助達489萬元，其中探員再於王百羽的住所內撿獲大批仿製槍械，因而再被拘捕多一項「管有仿製槍械及彈藥」。

宣誓前夕 逾10民主派區議員辭職

據《蘋果》初步統計，宣誓前夕合計逾10名民主派區議員辭職，包括涉47人案中遭還押的新民主同盟譚凱邦、范國威、民主黨林卓廷、觀塘區議員李嘉達等；亦有人明言拒絕宣誓而辭職，如元朗區杜嘉倫、北區袁浩倫及新同盟黎銘澤。

政圈預計，正式宣誓前陸續會再有區議員請辭。

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