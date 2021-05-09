今日是母親節，不少子女與媽媽到酒樓、公園甚至沙灘慶祝。天文台今日錄得最高氣溫為31.7°C，是自1884年有記錄以來第六熱的母親節。天文台表示，高溫觸發的雷雨正影響廣東西部，但沿岸地區大致晴朗及炎熱，本港多處地區氣溫上升至32°C，其中大尾督更高達35.8°C、上水亦有34.6°C。

天文台資料顯示，截至下午4時20分，天文台錄得最高氣溫為31.7°C，而多個地區如大尾督最高氣溫有35.8°C、上水則為34.6°C、大埔及沙田分別錄得最高氣溫為33.2°C及32.6°C。翻查天文台母親節的氣候資料，今年是自1884年有記錄以來第6熱的母親節，本港歷來最熱的母親節為1958年5月11日，當日錄得最高氣溫為33.3°C。

天文台表示，本港今晚漸轉多雲，晚間局部地區可能有驟雨及雷暴，最低氣溫約26°C。明日日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32°C，新界再高1、2°C；吹和緩偏南風，展望隨後數天炎熱及部份時間有陽光，局部地區亦有幾陣驟雨。

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