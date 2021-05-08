【本報訊】因涉47人初選案及未交出BNO被還柙的民主黨前主席胡志偉，前日終獲高等法院以人道理由批准短暫保釋，出席亡父喪禮。昨晨胡在警員陪同下抵達鑽石山殯儀館送別亡父最後一程，克盡孝道，並與年邁母親一聚，但他只獲准逗留37分鐘便匆匆離開，當時近百警員在殯儀館外佈防，其間有市民在向警車內的胡志偉高呼「志偉加油」打氣。喪禮結束後，胡太代表丈夫在facebook發文：「十分感謝香港人的支持和鼓勵。」

胡志偉父親胡潮受上月離世，享年92歲，前晚胡家在鑽石山殯儀館設靈，逾百名親友及民主派人士到達靈堂致祭，當晚胡志偉未有出席。至昨晨舉行大殮，由於法院批准胡志偉奔喪，殯儀館外一早有大批警員佈防。

與家人短敍

早上7時50分，胡志偉身穿白恤衫、深色褲及波鞋，當時他沒戴上手銬，由多名懲教職員及兩名軍裝警員陪同離開荔枝角收押所，登上警車前往殯儀館，被還柙超過四個月的胡志偉明顯消瘦和憔悴。

至8時30分，胡志偉抵達殯儀館，他左手握着外套，在近10名警員陪同下從後門停車場步入靈堂，在場市民高呼「志偉、加油」，由於他的保釋條件是不准與其他無關人士聯絡，當時胡僅點頭回應，而他亦終能近距離瞻仰亡父遺容，並與家人短敍。

可是胡志偉僅獲逗留靈堂37分鐘後，在大批警員護送下離開，登上警車，當時有在場市民向身在警車內的胡志偉大叫「撐住，志偉」，其後警車在兩部警方私家車護送下返回荔枝角收押所，至早上9時25分，胡返抵收押所，當時他已重新戴上手銬。

到9時40分，胡家親友陸續離開，靈柩送往火葬場火化。昨日中午，胡志偉的妻子透過丈夫的facebook專頁發文，表示丈夫昨晨順利「盡了身為兒子的孝道，亦可趁這短暫的時刻與年邁母親一聚，他十分感謝香港人的支持和鼓勵。」

胡太特意感謝法律團隊、民主黨的兄弟姊妹、為事件出力的各方好友、鑽石山殯儀館和所有工作人員盡力幫助，並對傳媒連來辛努（勞）採訪表示謝意。

胡太：謝港人支持

另外，胡太與胡志偉亦衷心感謝連日來致祭、送上帛金和花牌的家人、親友和街坊好友。最後她說：「謝謝大家！香港人加油！」

胡志偉為亡父奔喪可謂一波三折，他因參與去年民主派初選，被指違反港版國安法中的顛覆國家政權罪被捕，及後又因在7.1未經批准集結案中未有交出全部旅遊證件，被指違反擔保條件，不准繼續保釋，後因初選案被控還柙至今。

其父胡潮受上月13日與世長辭，胡志偉早前向懲教署申請外出為父奔喪被拒，署方反建議以視像方式拍攝胡父遺體，讓胡「瞻仰遺容」，胡認為此舉對先人不敬而拒絕。前日，胡向高院申請保釋，法官杜麗冰稱基於人道考慮，同意胡短暫保釋參與喪禮，但列出限制，包括喪禮須於私人場合舉行、只容許家人參與、不准與其他無關人士聯絡，並且喪禮的地點、時間及路線須保密。