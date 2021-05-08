【本報訊】傳播力高的N501Y變種病毒襲港，更在外傭群組蔓延， 連累東涌映灣園、荃灣荃威花園、薄扶林豪宅豪峰及太古康怡花園逾千居民被送往隔離營。事件元凶29歲印度裔男子及其31歲菲籍女友於確診逾半個月後至少三次「擠牙膏」式交代行蹤涉嫌隱瞞，令當局行動延誤，本港至今爆出11宗變種病毒個案，至少八宗屬同一傳播鏈。

警方昨拘捕印度男及其菲籍女友，衞生署控告二人涉違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》，明日提堂。有大律師指，涉事二人最初沒透露活動內容及參與者身份，有存心隱瞞之嫌，加上受影響人數眾多，不排除法庭判處較高刑罰。

被捕29歲印度裔男工程師及其任職護士的菲律賓籍女友一同居於佐敦伯嘉士大廈，大廈居民前日剛完成21日「疫監」返回寓所。有街坊稱該菲籍女子搬到上址僅一年多，租住高層一個百多呎劏房單位，過去未曾見她帶朋友回家，其男友每星期到訪一至兩次。街坊指該菲籍女子衣着斯文有禮貌，在中環一間私人診所任職護士，平日出入不定時，會與鄰居及看更打招呼，但前日回來後未見二人，不知他們被警方拘捕。

爆新個案才「擠牙膏」交代

這名印度裔工程師及其女友屬全港首兩宗變種病毒個案，印度男更是本港首宗錄得進入社區的變種病毒確診者，懷疑以他為源頭的感染群組至今增至八人，包括其同住女友、女友母親及多名外傭。印度男3月19日乘搭航班EK384由杜拜抵港，3月19日至4月8日入住尖沙嘴華美達酒店隔離，4月9日檢疫後到女友位於伯嘉士大廈的家中暫住。他上月17日確診，其女友翌日確診，二人感染N501Y變種病毒，分別於上月28日及本月1日出院。上月30日居於東涌映灣園的菲傭證實染疫，惟印度男及其女友本月3日始向當局透露上月10日到過東涌東薈城，行程與東涌映灣園菲傭脗合，二人翌日「擠牙膏」式交代東涌行程細節。

事隔一日，二人再「記起」更多行程細節，包括上月13日出席菲籍女子的母親位於柴灣興華（二）邨豐興樓的家庭聚會，出席親友無接受強檢，其母最終確診感染變種病毒。聚會其中三名參與者，包括菲籍女子兄長、兄長女友及兒子，上月18日在深水埗福榮街開派對，三名其後被發現感染變種病毒的外傭亦在場，事件連累全港外傭須強制檢測，涉事三名外傭居所的住戶要檢疫。當局發現每當有新地點出現變種病毒確診個案後，印度男及其女友才交代相關行蹤。本港至今爆出11宗變種病毒個案，至少八宗屬同一傳播鏈。

明日提堂 大狀料判罰較重

衞生防護中心前日稱，已再邀請印度男及其女友人到個案追蹤辦公室助查。中心傳染病處首席醫生歐家榮指女方起初不太合作，強調再有人刻意隱瞞，不排除會檢控。衞生署轄下的個案追蹤辦公室負責流行病學調查偵查個案行蹤，除衞生署人員，亦借調紀律部隊人員，現時辦公室主管為一名退休警官。據《預防及控制疾病（披露資料）規例》，若定罪最高可罰款一萬元及監禁六個月。

衞生署昨晚回覆指，已暫控29歲印度男子及其31歲女友分別違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章）第3（4）條 「提供虛假或具誤導性的資料」及第3（2）條「沒有遵守要求提供所需資料」。署方指兩人為早前確診2019冠狀病毒病的病人，在衞生署衞生防護中心跟進確診個案的流行病學調查中，該男子涉在上月16日向獲授權人員提供虛假或具誤導性的資料，該女子涉在上月17日沒遵守獲授權人員的要求提供所需資料，二人昨被捕，明日在九龍城裁判法院提堂。

呼吸系統專科醫生梁子超批評確診者隱瞞行蹤極不負責任，嚴重拖延病毒追蹤工作。衞生署日前指，至今有兩宗因違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》被判刑個案，一男一女去年到醫院求診時提供有關外遊紀錄的虛假資料，分別被判120小時及100小時社會服務令。

大律師陸偉雄指，被捕印度男及其任職護士的菲籍女友即使以言語不通、不記得等藉口作為無清楚交代的理由，惟二人並無透露活動內容及參與者身份，有存心隱瞞之嫌，可能因此令疫情擴散，法庭可能以女護士職業作為量刑考慮因素，加上是次須強檢及隔離檢疫人數眾多，政府耗費大量資源，不排除法庭將向二人判處較重刑罰。