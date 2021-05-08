【本報訊】再有兩名疫苗接種者近日死亡，二人均在死前注射第一劑復必泰，衞生署循例聲稱兩宗個案沒有證據顯示與接種疫苗有關。本港至今已有逾百萬人接種疫苗，周五再有16人打針後不適送院，其中一名年輕男子一度失去知覺。

衞生署引述醫管局資料，一名58歲女子本月7日因胸痛及氣促而到伊利沙伯醫院急症室求診，翌日離世。死者在離世前七日、即本月1日在社區中心接種一劑復必泰疫苗，打針後觀察期間並無不適紀錄。醫院初步診斷死因為大動脈撕裂。

第二宗個案涉及一名61歲男子，他本月7日晚上在工作地方被發現不省人事，被送往基督教聯合醫院急症室。他曾於離世前兩日、即本月5日在社區疫苗接種中心接種一劑復必泰疫苗，在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。醫院檢查發現他有心室顫動，並於當晚離世。初步診斷死因為急性心肌梗塞。

一青年針後失知覺抽搐

本港累計31人接種新冠疫苗後死亡，其中22人接種科興疫苗，9人接種復必泰疫苗。本港至今有約1,055,500人已接種第一劑疫苗，約648,900人已接種第二劑疫苗，但預約打針人數連日下跌，昨日僅11,300人在網上預約接種。政府並公佈周五共有16宗注射疫苗後不適送院個案，其中10人已經出院，五人留院觀察，一人未經診症自行離開醫院。其中一名26歲男子在九龍塘接種中心注射第一劑復必泰後，一度失去知覺及抽搐，須送往伊利沙伯醫院，留醫觀察。

另外，世界衞生組織宣佈中國國藥集團的疫苗獲批出緊急使用認證。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，現時在本港使用的兩款疫苗足夠提供予全港接種，包括其中一款以核酸為技術平台的疫苗，現階段沒有必要再引入國藥疫苗。