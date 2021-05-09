今天是母親節，不少子女都趁這天向母親表達心意，然而對今時今日的香港來說卻未必每個人都可以趁這天聚天倫。現時流亡在外的前立法會議員羅冠聰今日在其專頁上載與母親的合照，表示從今年開始，「母親節便被賦予了新的意義」。

隨着「港版國安法」實施，上年7月8日，冠聰表示因無法在香港確保人身安全，已離港繼續為港人發聲；7月31日，警方迅速以「煽動分裂國家，勾結外國或境外勢力危害國家安全」通緝羅與其他5名流亡海外人士，羅更宣佈與家人斷絕關係。

匆匆離開香港的羅冠聰甚至沒有太多時間好好與家人及親友道別。事隔快將一年，羅冠聰趁今日母親節在其專頁表示，自己以往對這些節日並無太大感受，只覺得是一個藉口令自己可以放下工作陪伴家人。惟從今年開始，羅指往後的母親節，「我都會記起有很多人因為政治壓逼而被逼與家人分離，無論是還押、在囚、流亡的（抗爭者），母親都可能在家靜候着他的回歸，直至公義得到彰顯，家庭溫暖才可再臨」。

快必彈六四禁歌勉勵抗爭者

而同樣涉嫌違反《國安法》，現正被還柙的人民力量副主席譚得志（快必），其專頁亦上載了一段快必自彈自唱的影片，片段中快必說道：「母親節，唔知點解我會諗起一首歌（媽媽我沒有過錯）。母親節，我諗起過去一年一啲年輕人因為一個反抗運動，而要流亡台灣、有啲就坐監、有啲直頭死咗，跌咗落嚟、跌咗落海，冇可疑。」

快必續表示，「佢哋冇辦法再同自己媽媽共渡母親節。亦都有啲係因為反送中運動同家人反晒面，但唔緊要，我記得聖經話，『追求公義，追尋真理』，就會組成一個新嘅家庭，其實教會都係咁嚟。如果有啲年輕人同媽媽關係唔好，（希望）有其他家庭同佢食餐飯，或者流亡咗去台灣嘅，我哋都可以同佢哋屋企人食餐飯，送返少少心意畀佢哋。」然後手執結他的快必，自彈自唱出被稱作「六四禁歌」的夏韶聲作品《媽媽我沒有過錯》。

另外，旺角騷亂被判暴動罪成囚7年的盧建民，亦托其女友於FB專頁「影攝食」中寄語在囚抗爭者的媽媽，「請各位媽媽原諒手足（抗爭者）的不孝，沒能夠與她們慶祝母親節」。此外，盧建民亦呼籲，「不要只記住出名的政治犯，還有好多寂寂無名的手足，他們好孤單，請大家多些關心這些手足」。

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