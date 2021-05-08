【本報訊】政府前日突宣佈檢疫隔離措施「減辣」，變種病毒確診者所住的大廈住戶不再列為密切接觸者，當中首名確診變種病毒的印度男工程師及女友居住的佐敦伯嘉士大廈，以及東涌映灣園住戶，合共逾千人過去兩日獲提前放「疫監」。其中80名伯嘉士居民鬧爆隔離苦不堪言，「肉體、精神破產」；東涌映灣園第11座的950名居民入營九日後昨午分批乘旅遊巴回家，有居民對返家感開心，但不忘批評竹篙灣隔離營膳食差劣爆出食物中毒，而且屬「第三世界管理」，列舉八大罪狀（見表），憤憤不平。

早前送檢的東涌映灣園悅濤軒11座全幢居民，昨陸續離營回家，對提早放疫監莫不歡天喜地。下午5時居民陸續乘旅遊巴離開，形容「恍如隔世」，能提早離開如同奇蹟。有居民指過去一個星期求助無門，取不到需要的心臟藥物，亦有指不清楚餘下日子須否家居隔離，批評檢疫政策混亂。

林鄭發感謝信 市民不受落

離營人士獲林鄭署名感謝信，感謝配合並呼籲接種疫苗，市民對此不受落。

昨晚7時左右，多輛旅遊巴到達映灣園，現場所見每輛旅遊巴有20多人乘坐，居民下車後如旅行團旅客般湧到車旁取行李，十分狼狽。當時有年長居民行動不便，落車後要由屋苑職員協助推輪椅。居民拿行李後須先在屋苑外排隊等候登記才能返回寓所。至晚上8時半，登記仍未全部完成，目測第11座已有約20多個單位着燈，料部份居民已經返家，續有60多人排隊等候，秩序大致良好，鄰里有講有笑。

惟居民甚多苦水，一名曾接受心臟「通波仔」手術居民需服用私家醫院藥物，但家人指衞署無提供，要找朋友聯絡醫生配藥送入隔離營，否則要選擇次一級藥自負風險。另有市民指今天是母親節，剛好趕得及慶祝；也有居民指終能回家感開心，最想「沖個涼執個屋」。有居民列舉竹篙灣隔離中心八大罪狀，包括食物差及管理不善，沒有WiFi難以工作等，該中心前日更發生懷疑食物中毒事件，16名荃威花園R座居民報稱集體肚瀉。

伯嘉士大廈居民亦不滿當局突改檢疫政策，質疑白坐21日疫監。經營舞蹈室的何女士提起隔離日子眼泛淚光，「21日喎，肉體、精神破產，返到嚟房裏面都甩咗一半頭髮。」她與前夫、兒子、新抱及11歲男孫同住檢疫中心，投訴隔離營食物難吃，「我哋都係納稅人，點解可以畀我哋食啲咁難食嘅嘢，就算有時雞翼、雞髀，完全係垃圾，好難食！」該大廈保安員黃先生亦批評隔離營食物差，「我咁捱得都係勉強吞落去，相當難食。」能夠離開隔離營，他直認相當好，「喺營內，好陰功。」

荃威居民仍未能離營

另外，同在竹篙灣檢疫中心隔離的荃威花園居民得知昨晚未能回家十分不滿，致電營內職員破口大罵，斥當局安排混亂，要求盡快回家。

旅遊界議員姚思榮昨在港台節目批評，疫廈要全幢隔離的政策勞民傷財；又認為放寬檢疫安排反差太大，「要講清楚，唔係市民好多疑問，怪到政府身上」。姚倡政府以基金形式協助受疫情影響的打工仔，包括檢疫人士。工聯會麥美娟則指有僱主禁止大廈有確診者的員工上班，促為檢疫而放無薪假的市民設停工津貼。