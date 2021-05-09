日前因參與去年六四集會，被控參與未經批准集結罪而被判囚6個月的岑敖暉，其社交媒體今貼出他寫在六四案判刑前的信，指自己需要時間重新適應，雖對判刑有心理準備，但仍對罪名感荒誕，因其「罪名」只是當晚坐在維園舉蠟燭，但卻要面對數月監禁。他又指，現只能咬緊牙關撐過去，但不相信現刻承受的苦難是毫無意義的。

信件寫於本月4日，即六四案判刑前2日。岑提及，自上月30日因去年六四案而遭到「二度還柙」後，心情也處於「二度倒數」的階段，雖然已逐漸適應在囚的節奏和生活，但相信要再重新適應。另身負民主派初選案的他解釋，雖然只是「少許」轉變，但心情都是有點惴惴不安及忐忑。

他提及，還柙與監禁最大的分別是探訪次數，前者可每天探訪，後者每月只有兩次機會；因此這幾天妻子余思朗探監時，岑也有「倒數」的鬱悶，擔心日後只能見上數面。

現沒「道理」可言 只能咬緊牙關撐過去

岑敖暉指，雖然早有心理準備，六四案不會罰款或緩刑，但當律師告知最壞可能是以9個月監禁作量刑起點時，還是覺得頗難接受。他稱「老實說，畢竟我們的罪名，只是在6月4日當晚，中共屠城的31周年，坐在維園舉蠟燭而已，竟要面對數月監禁的可能」。他又苦笑指，「相對下，因初選案而還柙就顯得沒那麼荒誕」。

岑又提及，監獄中「褲」的術語，即為「控罪」的意思，笑指六四案本稱為「底褲」，但或者已變「細褲」、「中褲」。他又回想起，當初只有一條控罪，處境不算太糟糕，「學黎智英話齋：煮到埋嚟都係要食㗎啦」；但稱「接受」需要想通「道理」，但現沒「道理」可言，只能咬緊牙關撐過去，也不相信自己現刻承受的苦難是毫無意義的。

岑在信中又分享自己於判刑前舉手要求剪髮，而替他剪髮的是一位外籍囚友，但或許是語言障礙，頭髮被「起勢咁剷」，及後被同樣因民主初選案被還押的陳志全和鄒家成「笑到肚痛，紅都面晒」，職員也有關注他的髮型；惟岑指能藉此「帶點歡樂」，「不過睇落真係好X，尤其是笑的時候」，又交代稱妻子沒有「詐型」。

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