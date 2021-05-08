【本報訊】手作界年度盛事「香港手作及設計展」要求參展檔主須檢測方可參展，惹來多名檔主杯葛展覽，並在攤位放置「我不出席手作展」告示表態，卻遭主辦方「河蟹」換走告示。法例規定展覽場所員工須接受檢測，但所謂「員工」是否包括參展商則未有清晰界定。

香港手作及設計展昨起一連兩日在九龍灣展貿中心舉行，官網稱有200單位參與。惟近日多名早已付款報名參展的檔主表示，上月23日突接獲主辦單位通知，要求參展單位及其現場工作人員須檢測，進場時出示陰性結果短訊通知方可進場。

擅自換走罷展告示

有手作人獲主辦方告知，拒絕檢測將不獲退還參展費用。當大批手作人表示不滿後，主辦方修改說法，表示可以退款，但需扣除200元手續費。據A所知，有檔主不滿檢測規定，沒做檢測照常開檔，亦有人最終決定扣除手續費退出。

參展商A引述主辦方職員稱，檢測並非必要，但若展出當日突然有執法人員到場，檔主無法出示陰性驗測結果，便須馬上離場，可能導致整場展覽關閉。A認為主辦方安排不合理，擔心檢測會洩漏DNA等個人資料。主辦方引述（599F）《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，展覽員工需先通過檢測，A認為參展手作人根本不是員工，「員工係受薪返工，我哋係畀錢租檔嘅人」。

包括A在內的一批檔主昨把攤位留空，貼上「我不出席手作展」告示以示不滿，主辦方竟把其罷展告示換成「唔好意思，我今日嚟唔到」的告示。A批評主辦方把手作人噤聲，「估唔到咁簡單個手作展，都唔可以表態！淨係講我唔出席都唔得！」另一位參展檔主蔡小姐同樣寧願蝕場租，也要在空檔口貼紙抗議，「本身我只想無聲抗議，點知佢移走我張紙，河蟹我嘅想法，我以後都唔會參加佢哋嘅活動」。她擔心，今日大會換走她的告示，明天或會審查其作品。據她所知，最少有十個參展商罷展。

法例599F章訂明，包括展覽場所在內的公眾娛樂場所，須安排涉及運作的所有員工根據所需檢測安排進行檢測，但法例並未清晰註明「員工」定義。本報先後向衞署及商經局查詢展覽參展商參展需否檢測，衞署及商經局均推說相關事宜非其職務，食環署及民政署則未有回覆。