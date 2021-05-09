政府盲目安排過千名市民到隔離營坐「疫監」，大批住客投訴後，方肯放寬檢疫安排。康怡花園N2座住客陳小姐（化名）今日也脫離「疫監歲月」，她憶述竹篙灣隔離營的伙食、環境也很惡劣，地板污垢處處，要用漂白水拖地兩次才變乾淨；而負責管理的民安隊亦未能解決住客疑難，「甚至連衞生署幾號電話都冇」。

她稱，回到家才算鬆一口氣，「感覺唔相信香港辦事（管理檢疫營）能力咁差，所有嘢都below standard」。

民安隊不諳運作：連衞生署幾號電話都冇

陳小姐表示，上周二（4日）知道大廈有初步確診個案，沒料到凌晨隨即封區強檢；她和家人凌晨完成強檢後，等了超過24小時，直至周四（6日）早上才獲衞生署安排到竹篙灣隔離營。

折騰一番後，迎接陳小姐一家的隔離單位，「衣櫃就冧、張床搖搖地，床舖得一份，但我同屋企人一齊住⋯⋯後尾至發現，全部嘢都派少一份。」不單如此，她發現地板非常骯髒，不敢赤腳步行，「嗌咗工作人員畀地拖同埋漂白水，拖咗兩次至乾淨啲⋯⋯不過整體個單位附近都係好大塵」。

她指，雖然沒吃過新聞日前所說懷疑出現問題的飯盒，但工作人員不時派錯飯或派少飯，「打去問又唔會唔覆，但就隔好耐至做，而且好難一次做到晒」。她認為負責管理的民安隊仍然不諳隔離營運作，尤其是前日政府宣佈放寬隔離安排 :「我哋問幾點鐘可以走，佢哋話唔知，我話不如你畀衞生署電話我問，佢哋竟然話冇。」

終返家感「鬆晒」：覺得畀佢玩死

陳小姐一家今日終於返家，她稱第一個感覺是「鬆晒」:「好似逃離咗現場，終於返番嚟。」她說，需要1至2天時間打理家務，但總好過再住多1天隔離營，不需終日感到彷徨無助。

她又說，屋苑一直做足衞生清潔，亦始終相信自己沒有接觸過染疫傭人，今次無奈被逼坐「疫監」，「覺得畀佢玩死」。

雖然能夠返家，但她接續仍要接受多次強制檢測，「但冇人話我哋知點計第3、7、12日」，她與鄰居均不清楚，擔心日後又會造成另一輪混亂。

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