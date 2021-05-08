「如果我知道個仔唔會起返身，嗰晚我再崩潰都唔會走」，回憶起3月16日凌晨澤媽悔不當初。當晚澤澤不停嘔吐，血壓急跌。澤媽記得臨走前為愛兒打氣，「澤澤，你要加油呀，知唔知？，佢答我『知道』！」可是成了母子最後一次對話。

兩年內兩流產

愛兒離世，澤媽活在傷痛，一個多月後的今天，澤澤心愛玩具車仍放於客廳當眼處，澤媽說見車如見人，「我幻想佢喺度玩緊」。原本屬四人的大床，多出的空位放上套了澤澤衣服的枕頭，其姐每晚抱着枕頭入睡，嗅着弟弟的氣味，幻想他仍在身邊。

傷痛以外，壓垮澤媽的是內疚感：同意換肝手術錯嗎？愛兒情況轉差，未緊抓醫生，錯嗎？「我每日望住個仔張相，都同佢講『媽咪對你唔住』！」

澤澤得來不易，6年前澤媽欲懷第二胎，兩年內兩次流產，最後順利懷上澤澤，產檢時醫生懷疑腹中澤澤有唐氏綜合症，最終確診患上先天性膽管閉塞，出生59天便進行手術。

為母則剛，澤澤離世後，6歲女兒眼見母親躲在房間，悄悄走入房間，以稚嫩聲音表達最真摰的關切，「媽媽，我淨係想陪住你，我唔嘈你，你唔好趕我走！」無聲的陪伴勝過千言萬語。即使喪子痛徹心肺，澤媽仍選擇為愛女撐下去，與痛苦共存。「我知道你只係喺天家，用另一種方法陪媽媽過母親節。媽媽因為愛你，所以對生命的仍存盼望。我亦會笑，因為我曾經與你，擁有很美好，很幸福的畫面。澤澤，媽媽好愛你！」陳家四缺一是今年母親節最大遺憾，留存腦海中的美好回憶，將陪伴澤媽走過未來漫長歲月。