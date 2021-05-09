今年為「六四」 32周年，適逢今日是母親節，支聯會於旺角設街站，收集街坊簽名及派發寫有「支持天安門母親」的電子燭光，其間高叫「平反八九民運」、「結束一黨專政」等口號。支聯會副主席鄒幸彤表示，支聯會堅持六四集會並非「輕飄飄」的承諾，港人不能假設在維園點燭光就是犯法行為，港人仍舊可以不同形式悼念。

約4時許，在西洋菜南街附近駐守的警員到支聯會街站，拍攝街站情況及抄下支聯會單張的資料，並指支聯會在街站未經批准籌款，但支聯會聲稱籌款箱只用作收明信片，其後亦將籌款箱收起，警員抄下支聯會成員身份證後便離開。

三款電子燭光各區派發

支聯會今年計劃推出三款電子燭光 ，分別寫有「支持天安門母親」、「毋忘六四、尋求正義」、「呼喚良知」，並於不同地區派發。街站另提供明信片，讓街坊寫信予「良心犯」。

鄒也呼籲市民於社交媒體hashtag「 #6432justice 」，讓世界各地透過互聯網繼續關注事件，「悼念的燭光不會因為政治打壓而斷絕」，她又期望將燭光予大家，讓港人自行決定6月4日當天的行動。

呼籲毋忘在囚抗爭者父母

「天安門母親」運動發言人劉家儀表示，一直支持六四「天安門母親」尋求真相，仍盼望有民主的中國，六四事件不會再發生。她指，天安門母親已年屆70歲以上，但中共不允許她們於清明節拜山及於母親節聚首，「我都唔明呢班7、80歲嘅老人家仲有咩能力、體力可以令一個國家咁恐懼？」她期盼能有人道安排讓天安門母親「老懷安慰」。

劉又提醒港人要堅持爭取民主自由，也不要忘記在囚的「手足」的父母，「大家會一直同行」。她又表示，今年亦如往年般邀請「天安門母親」拍片，屆時都會繼續尋找渠道播放。

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指堅持六四集會並非「輕飄飄」的承諾

鄒幸彤指，警方仍未有就六四集會與支聯會開會商討，但現階段不認為警方有足夠理由拒批六四集會，「大家唔好假設咗今年六四喺維園點燭光就係犯法。」

被問及會否「保持力量」，她反指要視乎政府「想斬除幾多力量」，重申要會繼續爭取民主，「除非你唔去做呢個民主抗爭，如果唔係有啲嘢係要準備」，指堅持六四集會並非「輕飄飄」的承諾，支聯會已準備後備方案，或會如往年般設網上悼念。她重申，警方雖可阻止集會，但不能阻止港人在街上自行舉起燭光。

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