本港疫情雖然稍見緩和，但變種病毒仍來勢洶洶。醫學會會長蔡堅表示，作為醫者，他支持大規模接種疫苗讓生活及經濟活動可以回復正常，但強調即使達到群體免疫，若做不好邊境管制、監察及跟進工作，變種病毒仍會在我們頭上架起一把刀。

蔡堅在港台節目《給香港的信》中，以《生化危機》系列電影中的病毒危機與COVID-19病毒比較，表示疫情目前唯一的希望是安全及有效的疫苗，又指COVID-19病毒不像沙士般會完全消失，即使全球注射疫苗，日後也有可能需要每年接種。

蔡堅指，當有70%人口已接種疫苗，才能產生群體免疫。不過，除了以色列、英國及美國的接種率達到43%至62.4%外，全球人口只得8%人接種了至少一劑疫苗，當中印度只得7.1%、巴西僅11.1%。至於香港，亦只有12.7%人口已接種至少一劑。

他續指，過去香港由於沒有完全封關及連番失誤，導致出現幾波疫情，市民對政府的信任度低，直接影響疫苗接種率。雖然當局成立多個專家小組，但缺乏令人信服的聲明去鼓勵市民接種，蔡表示雖然政府推出的多項利誘措施，例如增加堂食人數、延長堂食時間及縮短檢疫期等，但措施既複雜亦未夠吸引。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）