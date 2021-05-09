教協最新調查顯示，有四成教師擬辭職或提早退休，有學者指出，除了教育界外，相信傳媒及公務員圈子都會受政治環境影響而多了員工離職。而本港政治氣候急劇轉變，也令持有專業資格的中產階層如醫護等湧現移民潮。

鍾劍華嘆傳媒及公務員受壓

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，教育界不論中、小學，甚至大學教師都面對好大政治壓力，「教師係直接『上身』，因為學生篤灰而要離職，除了中小學教師，大學亦都多教師都面對好大壓力，有啲年輕大學講師都唔敢講嘢，我哋請佢做民調評論嘉賓，好多後生講到明唔敢嚟。」

他又稱，除了教育界，傳媒行業及公務員亦因政治環境，不排除已出現逃亡潮，「傳媒亦都受到好大壓力⋯⋯值得留意係公務員，睇到要宣誓，部份人都唔宣誓⋯⋯最近亦都有報道，有啲薪高糧準嘅公務員，四、五萬一個月都要放棄份工移民，我相信有呢種諗法嘅人唔少，但係咪真係離開到就另一件事。」

蔡子強：移民情況係相當之嚴重

中大政治與行政學系高級講師蔡子強則表示，教協調查指有四成教師擬辭職或提早退休，他相信只是冰山一角，「其實可以睇到，大家日常生活中，撞到唔少朋友，大家觀察所得，見到移民情況係相當之嚴重，當然係大家生活上嘅感覺。」

他稱，特首林鄭月娥曾在公開場合提到，移民問題是誇張失實，但他認為，其實林鄭與社會現實距離相當遠，貫徹其「堅離地」的風格。他稱，從近月申請BNO簽證的數字可見，不少市民選擇移民到英國，「我相信依家可以睇到申請BNO VISA本身個數字，其實都係高⋯⋯嗰個係一個有力數字，有相當市民選擇去英國，仲未睇其他移民熱點如台灣、加拿大，澳洲嘅數字。」

港人感核心價值受傷害

蔡子強續稱，本港政治氣候急劇轉變，觸發移民潮，「由北京打出的組合拳，《國安法》加選舉制度改革，相信對好多人來講，都係覺得對香港核心價值比較大嘅傷害，因此令對香港失去信心，觸發了移民潮。」而市民在一般生活上，已感受到身邊朋友移民的離別氣氛。

他稱，相信移民主要集中在某幾個階層，包括到外地讀書的年青人，「好似加拿大有提供一些移民畀過去讀書年青人，本身部份年青人透過讀書移民加拿大」。第二類則為是持有專業資格的人士，「可能係西方入面相當渴求，例如醫護呢類，因為佢地有專業資格，然後過到去嗰邊可以順利搵工，然後生活。」第三類則為退休人士，「已經進入退休階段，累積了一定財富，唔需要為生活擔心。」

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