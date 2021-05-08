【本報訊】繼強制公務員宣誓效忠後，政府正研究將宣誓規定擴展至其他受公帑資助機構。社會工作者總工會近日以問卷訪問2000多名社福機構員工，結果九成半受訪者反對強制宣誓，約六成半人更聲言拒絕宣誓。

恐專業自主受威脅

社會工作者總工會表示，由於政府計劃要求所有受公帑資助機構的員工，亦要宣誓擁護《基本法》及效忠特區政府，不少社會福利服務機構員工都會受影響。工會上月24日至5月2日進行網上調查，收集所有任職於受公帑資助的社福機構員工意見。

調查共收到2,418人回應，當中八成是社工，其餘包括衞生及醫療人員、輔助專業人員、特殊幼師等；78%是前線員工，中層管理人員亦佔約19%。初步結果顯示，受訪社福機構員工中，86%人十分不同意宣誓效忠，不同意的有10%；同意及十分同意的只佔約2%。

調查又顯示，若僱主要求作出宣誓，36%受訪社福機構員工表示一定會拒絕，另外28%亦表示應該會拒絕；只有4%社福機構員工願意宣誓。

社會工作者總工會指出，社福機構員工對宣誓的意向一面倒，常見反對原因是社福機構員工並非受僱於政府，強制宣誓會影響言論自由、威脅專業自主等。工會將就宣誓可能對社會服務帶來的實質影響再收集意見，包括宣誓後，能否再代表服務對象權益反對政府政策，另外服務性質、介入手法、籌募經費等或有觸犯國安法的風險等。工會收集意見後將向政府反映業界的憂慮。

公務員事務局局長聶德權較早前透露，繼公務員後，當局正研究醫管局、社福機構、學校等資助機構人員的宣誓問題，暫未有時間表。