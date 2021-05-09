涉及區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》將於本周三（12日）恢復二讀，預料可即日通過。多個民主派區議員早已表明去留決定。民協發聲明宣佈，該黨區議員決定宣誓留守區議會，署理主席楊彧指不希望日後失去繼續服務街坊的平台。

稱「非常時期」會與港人並肩共存

民協於聲明中指，經諮詢所有會內區議員及地區主任，及社區內的街坊和支持者，決定堅守社區陣線，宣誓留守區議會。聲明續指，民協創立至今，一直秉持「促進民主，改善民生」的宗旨，服務社區，解決街坊疑難及反映民意；強調會在這「非常時期」繼續堅持信念，與港人並肩共存。

望宣誓後政府不再追究民主派區議員

身兼深水埗區議會主席的楊彧向《蘋果》表示，民協決定宣誓是擔心日後再沒平台繼續服務街坊，「唔想放棄發聲的機會」。他希望宣誓後，政府不再追究或打壓所有民主派區議員；但對於日後會否繼續DQ民主派，他坦言「宣唔宣誓，其實（政府）都會DQ」。

他指黨內亦已評估相關風險，包括因參與民主派初選而被控「串謀顛覆國家政權」罪、早前請辭民協主席和副主席職位的施德來和何啟明。

民協在2019年區議會選舉派出21人參選，最終19人當選。

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