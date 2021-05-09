因為政府多番「走漏」檢疫酒店患者，加上追蹤患者接觸史不力，浪費了大量資源要求數以十萬計市民及外傭強制檢測，又強迫逾千名住客坐21天「疫監」，擾民程度實屬疫潮以來最甚。不過食衞局長陳肇始在無綫電視一個節目上，仍然死撐等到首批「疫廈」住客第19天檢測全部陰性，當局才決定「比較放心啲」放寬隔離安排。她又暗批不肯接受強制檢疫的薄扶林豪峰住客，聲稱隔離政策「人人平等」，若市民不合作，法律後果自負。

安排擾民 辯稱為「非常果斷切斷傳播鏈」

陳肇始表示，當發現有變異病毒株個案流入社區，政府為了「非常果斷切斷傳播鏈」，所以安排大規模強制檢測，以及延長密切接觸者或同大廈住客的強制隔離期至21天。

她稱，幾批住客在檢疫營的檢測結果均呈陰性；而首宗個案、29歲印裔男工程師（11643號個案）居住的伯嘉士大廈，全棟住客的第19日樣本亦全部陰性，政府認為有一些數據，讓政府可以考慮「調整」隔離安排。

稱政策具法律基礎 是「人人平等」

至於有多名醫生居住的薄扶林豪峰，有住客分別接受傳媒訪問，或以聯署表達對隔離政策的不滿；甚至有住客懷疑沒有入住過隔離營。陳肇始認為情況完全不理想，因為隔離政策既有法律基礎，亦是「人人平等」；若有人不合作，或需承擔法律後果。她又特別感謝「肯合作」接受隔離的市民。

她又提到，市民離開隔離營後，仍須自我監測、在家探熱、避免出席聚會等；當局亦會監察他們離營後有否完成第5次強制檢測，如沒有，他們或會被檢控。她亦指，若日後再有源頭不明個案，不排除「一路睇數據，一路調整」隔離政策。

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