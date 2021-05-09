蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

變種病毒︱懶理市民不滿 陳肇始暗批拒隔離住客 警告或有法律後果

46分鐘前
陳肇始暗批不肯接受強制檢疫的薄扶林豪峰住客，聲稱隔離政策「人人平等」，若市民不合作，法律後果自負。資料圖片

因為政府多番「走漏」檢疫酒店患者，加上追蹤患者接觸史不力，浪費了大量資源要求數以十萬計市民及外傭強制檢測又強迫逾千名住客坐21天「疫監」，擾民程度實屬疫潮以來最甚。不過食衞局長陳肇始在無綫電視一個節目上，仍然死撐等到首批「疫廈」住客第19天檢測全部陰性，當局才決定「比較放心啲」放寬隔離安排。她又暗批不肯接受強制檢疫的薄扶林豪峰住客，聲稱隔離政策「人人平等」，若市民不合作，法律後果自負。

相關新聞：疫情焦點︱今增1宗阿根廷輸入個案 連續兩日本地零確診（附個案搜尋器）

安排擾民 辯稱為「非常果斷切斷傳播鏈」

陳肇始表示，當發現有變異病毒株個案流入社區，政府為了「非常果斷切斷傳播鏈」，所以安排大規模強制檢測，以及延長密切接觸者或同大廈住客的強制隔離期至21天。

她稱，幾批住客在檢疫營的檢測結果均呈陰性；而首宗個案、29歲印裔男工程師（11643號個案）居住的伯嘉士大廈，全棟住客的第19日樣本亦全部陰性，政府認為有一些數據，讓政府可以考慮「調整」隔離安排。

稱政策具法律基礎 是「人人平等」

至於有多名醫生居住的薄扶林豪峰，有住客分別接受傳媒訪問，或以聯署表達對隔離政策的不滿；甚至有住客懷疑沒有入住過隔離營。陳肇始認為情況完全不理想，因為隔離政策既有法律基礎，亦是「人人平等」；若有人不合作，或需承擔法律後果。她又特別感謝「肯合作」接受隔離的市民。

她又提到，市民離開隔離營後，仍須自我監測、在家探熱、避免出席聚會等；當局亦會監察他們離營後有否完成第5次強制檢測，如沒有，他們或會被檢控。她亦指，若日後再有源頭不明個案，不排除「一路睇數據，一路調整」隔離政策。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

檢疫陳肇始薄扶林豪峰
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner