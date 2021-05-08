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港古佬︱海盜決戰維多利亞港 警察突擊隊「劫船」為乜？

1小時前

香港地以至萬山群島一帶曾被葡萄牙人命名為「海盜群島」，猖獗的海盜直到二戰前後才慢慢收斂。今集港古佬跟陳志華老師，說說維多利亞港上的「盜」海小輪故事。

海盜要在20世紀初的維多利亞港「覓食」，如要向守備較多的郵輪和商船下手風險不低，舢舨和漁船則無財可劫，而往往載客近百的渡海小輪便是相對有利可圖而且容易下手的對象。1924年2月某夜，廣信號載着70多名乘客由深水埗開往中環，但航行至西環避風塘對出海面時，便突然遭海盜騎劫。海盜將小輪駛至澳門，在一處偏僻的岸邊挾持乘客。澳門水警發現後通知香港政府，雙方談判近三個月，最終船公司支付贖金才令海盜放人。

水警警力不足，對海盜束手無策，船公司惟有自行安排船隻巡邏，後來政府在幾經要求下才派人登上巡邏船支援，各船往來經過也會鳴笛報告，海盜船不容易接近渡輪，但之後便有海盜想出對策。荃灣往中環的小輪航程較長，常有江湖賣藝者上船耍雜耍賺取薄酬，有海盜看中這一點。1938年，海盜一行十人假裝成賣藝人登船，待船駛遠便拔槍挾持船員，將渡輪駛至大鵬灣附近荒島，洗劫近百名乘客的財物後便逃之夭夭。

海上治安直到二戰後才慢慢好轉，但劫船的不一定是海盜，正如偷駕巴士不一定是為錢的。數個警察突擊隊隊員在1947年的某夜乘天星小輪由中環往尖沙嘴，中途突然闖入駕駛室。不過這次並非一場警方事先計劃的行動，原來只是幾個警員忽然興起想駕駛渡輪。船員勸阻不果，警員更打傷副船長，並將一個水手踢下海。船長發出遇難信號後將渡輪駛靠岸，鬧事警員在逃走前被聞訊趕來的警察制服。

強闖駕駛室的事件不止一次，同年又有四名醉酒青年跳閘趕上尾班的「夜星」，水手在船上向他們追討船費時，他們忽發奇想稱可以為水手工作來付費，然後便闖進駕駛室，推開船長企圖駕駛夜星。

常說香港「以船立國」，即使沒有海盜，仍然有不少有船長夢的人，「海水」和「自由」可說是流淌在香港人的血脈。

鳴謝　陳志華　香港史學會　長春社文化古蹟資源中心

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