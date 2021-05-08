胎兒先天顱骨缺陷又稱「無腦兒」，即便誕生世上，至今醫學仍斷言零機率存活。陳頌恩8年前遇上此萬中無一情況，她選擇以照顧者天職帶兒子看一生人第一束光線，同日辦道別式，講追思禮的別辭。放下哀痛的她，今只留下一公文袋物品。

對她來說，放下不是逃避或忘記，而是讓小瑋恆存在的10小時化成思念，提醒人不要因悲傷而留憾。

記者 鄧溢禧

媽媽陳頌恩與三子小瑋恆相處10小時的故事，這8年來被多番傳頌。因陳懷上患有無腦畸形的兒子，屬無法醫治的罕見病，小瑋恆先天頭蓋骨發展不全，無法保護好腦部正常生長，亦無術可施，醫學上已判定他無健康成長的機會。即便如此，陳認為父母天職就是照顧者，在無多餘痛苦的前提，都應盡責養活到底，打消終止懷孕念頭。

懷胎3月知悉情況，10個月以來一直忐忑，陳承認「當然諗會唔會好似植物，佢嘅頭蓋骨會少少、少少（咁）生返埋，最後無發生到」。奇蹟只淪空想，直至一晚的10時許，小瑋恆在催生下來臨人世，夫婦輪着為他按摩，家人忙於拍照，醫院容許深宵的產房破格地人頭湧湧，「充滿咗開心且喜樂」。夜漸深，親友逐漸離開，剩夫婦徹夜陪伴，告知小瑋恆人世是怎樣。

「太陽都出嚟，我哋拉開窗簾陽光一下曬入嚟，嗰吓刺激到瑋恆，望向光源一邊，擘開一絲眼睛」，陳指是小瑋恆「首次對世界有反應，感覺有人摸佢手仔，捽佢身體」，又指他頑強求存的心，從其緊抓自己食指的小手中看得出。緊接的是小瑋恆生命的第十小時，其生命指數一跌不返，宣告離世。

相隔一夜，產房迎接了新生命的誕生與死亡，緊接兩周後，陳在自己結婚的教堂舉辦小瑋恆的追思禮，還有浪接浪的記者訪問。她留至今日只有一個公文袋，包括數張產房相片、親友的問候卡、小手小腳印等，對她而言，由經歷化成的思念，相比身外物更擲地有聲，使生命影響更多生命，如使同行其他喪子之母，因而釋懷。

陳常自問「成日好輕鬆咁攞阿仔出嚟講會唔會唔尊重佢？」，她自答此生無法得知小瑋恆想法，但舉例長女因弟弟而學懂堅韌不屈，自己則學懂珍重，也是小瑋恆生命的迴響。對她而言，放下並非刻意忘記或逃避，一家至今仍感覺到小瑋恆的陪伴，只是形式不同。她指可肯定的是生命很短暫，「唔好過份地活在悲傷中，活在當下」，相信母子的經歷更是要提醒人不要因悲傷而留憾。

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