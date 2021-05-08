【本報訊】政府構思的5,000元電子消費券，惹起很多市民批評。財政司司長陳茂波昨出席電台節目時表示，聽到不同市民意見，故電子消費券不再分五期發放，盡量壓縮期數，但堅拒一次過派發；同時會延長消費券使用期限，或讓市民留至新春時「辦年貨」。

陳茂波昨出席商台節目時指，市民對於發放期數有很多意見，最新決定不分五期發放，他從身邊朋友得知一些心聲，若更快獲派消費券，就能買大型電器，「我認為這是一個訴求」；也有希望分開派發的市民，他們覺得方便彈性使用，「總原則就係唔好分咁多期，但係你叫我一次過出晒落去又唔得，咁盡量少啦個期數。」

陳茂波補充，會延長電子消費券使用期限，至於不同期數的消費券能否累積使用，須按各工具技術處理。「有一點請大家放心，一定會盡量給時間大家使到，不會讓市民蝕底。」他指會考慮將消費券延至過年時使用。

網民揶揄「阿茂整餅」

今年2月的財政預算案聯合電台節目中，已有多位市民致電表達政府做法不理想，認為在經濟艱難及失業率高企情況下，派發消費券要求市民購物、又不可儲起，批評陳茂波做法「離地、不食人間煙火」、不了解基層生活。陳昨改口風亦無補於事，繼續有網民揶揄「阿茂整餅」，「派5,000蚊雞碎錢，搞咁耐，如何做大事，講多過做。」

政府早前公佈入圍電子消費券計劃的平台營運商，包括WeChat Pay HK、AlipayHK、八達通和Tap & Go拍住賞，上述營運商現時分別涵蓋3萬至10萬間本地零售、飲食及服務業商戶。當局料電子消費券在暑假初期接受市民申請，如使用電子渠道登記，有信心可於暑假內發放第一期電子消費券；以表格放申請則需較多時間才收到。陳茂波表示，已要求營運商盡量不收取商戶收續費，「如果不能不收，亦應盡量少收，賺取的利益需回饋予商戶。」

政府統計處早前公佈本港首季經濟增長達7.8%，陳茂波指這主要受惠出口及轉口貿易，以及去年低基數效應，「但今次增長並不均衡，餐飲業、零售業仍然受壓，實際上首季GDP仍未回復至2019年水平，展望未來不宜太樂觀。」他原預期今年經濟增長約3.5%至5.5%，若未來疫情受控、內地通關及國際往還恢復，今年經濟增長或達5%。

新一輪iBond本月將舉行記者會，陳茂波稱會再擴闊額度，利率不會較上次低；細節有待公佈。參考政府去年推出的第七批iBond，保底息率由過去的1厘上調至2厘。