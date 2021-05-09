新民主同盟胡耀昌今（9日）在其社交媒體宣佈，已決定辭任大埔區議員，並於本月11日起生效，同時亦退出新民主同盟。他形容此刻的告別是「極其痛心的抉擇」，指目前議會空間已被徹底封堵，無法履行他的從政抱負，但即使卸去議員身份，日後仍會繼續為港「留一口氣、點一盞燈。」

曾擔任范國威議員助理的胡耀昌，在2019年出戰大埔區議會新富選區，最終以4,435票當選，擊敗取得3,424票的經民聯羅曉楓。胡今發文稱，前年勝出當選區議員後，懷着沉重心情肩負職務，上任以來「盡力在紛亂未知的局勢中，為社區帶來改變」，竭盡推動及落實政綱；惟目前議會空間已被徹底封堵，無法再履行自己的從政抱負，「縱有萬般不甘，也得承認過去的代議士時代經已終結。」

胡又回顧指，由2012年起擔任議助，其後再立志參選走到前線，從政9年早已佔去他人生一大部份，形容此刻告別是「極其痛心的抉擇」。但他強調，結束也是另一開端，「舊時代模式既已被打破，各人均有責任充實自己，保持進步的動力。」他相信，各人一定會找到方法令自己更強大、更有力去守住香港人的信念。

即使卸去議員身份亦永遠是一位香港人

他感謝新富區居民的支持與鼓勵、質疑或批評，形容這些都是他每天努力工作的動力。他也不忘前年11月24日勝選當晚，新富居民即興自創口號，令他感動落淚的一幕，形容是當時是「打了美好的一仗」。他又道歉指，自己未能滿足每一位街坊的期望，「但我仍然堅信，來日我們能一起完成未竟之志。」

他表示，能以民選議員身份，為大埔、為香港、為他出生及成長的地方服務，將終身以此為榮；並稱即使卸去議員身份，自己永遠是一位香港人，日後會繼續為香港「留一口氣、點一盞燈。」

胡耀昌是繼西貢區議會主席鍾錦麟、荃灣區議員譚凱邦外，近期第三位退出新民主同盟的區議員，鍾及譚分別因參與35+民主派初選案被控串謀顛覆國家政權罪，現仍正還柙。

連桷璋同日宣佈辭任大埔區議員

另一位大埔區議員連桷璋今晚亦在社交媒體宣佈辭任區議員。他指，不忘大家對他的期望，故辭任的決定考慮多時；由當選至今，本期盼能與街坊一同參與社區，惟「開屆就撞正疫情」，而身邊的人今或坐監、或隔離、或移民，「今日見到唔代表聽日仲見到，每次講byebye，意義突然間大咗好多，生離死別成為咗日常生活一部份」。他續稱，每天所累積的無力感及區議員的身份所帶來的掣肘，令他精神消耗得很快。

連又感激，廣福及寶湖選區的居民的支持，及感謝曾與他合作的朋友，在他需要幫助時義無反顧。他指，仍希望這個社區能繼續「行落去」，辭職或宣誓非容易決定，故昐大家能支持留下的議員。

連桷璋在2019年首次參與區議會選舉，並以3,768票成功當選大埔區議員。

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