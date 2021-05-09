蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

WhatsApp新條款5.15後生效 專家指「社交移民」退潮 僅少數人轉場

13分鐘前

通訊軟件WhatsApp年初推出新私隱條款，引發用戶「社交移民潮」，WhatsApp其後「暫緩」新條款生效時間至本月15日，近日再向用戶發放新條款的資訊。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說，WhatsApp今次與年初的更新一樣，主要是商用賬戶可選用Facebook雲端伺服器儲存與個人用戶的資料等，但所傳的訊息內容仍然是保密；個人賬戶之間的對話則不受影響。

相關新聞：新私隱條款接受限期5.15再屆滿 WhatsApp：若沒接受將分階段停止功能

用戶應自行衡量風險

方表示，有關的更新全球適用，惟亞洲地區用戶反應特別強烈，香港甚至有人擔心WhatsApp會否把個人資料交予執法部門。他認為，如當時WhatsApp可解釋清楚，就不會導致軒然大波。

他指，從現時WhatsApp的更新條款來看，對話內容理應受到加密，但如果用戶仍擔心個人資料有機會被交予執法部門，應自行衡量風險，例如秘密對話時可用Signal或Telegram的secret chat，「但至緊要都係信（相關通訊平台）」。

僅少數人刪FB WhatsApp：玩呢啲都係刷存在感

他指，事件引發的「社交移民潮」近月已平靜，現時他和身邊的朋友大多都「兼用」各款通訊軟件或社交平台，「當初話轉場都係轉咗啲……而家係好散亂，度度都有人搵」，身邊只有很少數的朋友把WhatsApp刪除。

他說，除非本身就無玩社交軟件，否則港人已習慣使用Facebook和WhatsApp等，難以完全「脫離」，「玩呢啲都係為刷存在感。如果無人睇就連存在感都刷唔到」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

WhatsApp社交移民方保僑Signal
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner