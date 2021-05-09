通訊軟件WhatsApp年初推出新私隱條款，引發用戶「社交移民潮」，WhatsApp其後「暫緩」新條款生效時間至本月15日，近日再向用戶發放新條款的資訊。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說，WhatsApp今次與年初的更新一樣，主要是商用賬戶可選用Facebook雲端伺服器儲存與個人用戶的資料等，但所傳的訊息內容仍然是保密；個人賬戶之間的對話則不受影響。

用戶應自行衡量風險

方表示，有關的更新全球適用，惟亞洲地區用戶反應特別強烈，香港甚至有人擔心WhatsApp會否把個人資料交予執法部門。他認為，如當時WhatsApp可解釋清楚，就不會導致軒然大波。

他指，從現時WhatsApp的更新條款來看，對話內容理應受到加密，但如果用戶仍擔心個人資料有機會被交予執法部門，應自行衡量風險，例如秘密對話時可用Signal或Telegram的secret chat，「但至緊要都係信（相關通訊平台）」。

僅少數人刪FB WhatsApp：玩呢啲都係刷存在感

他指，事件引發的「社交移民潮」近月已平靜，現時他和身邊的朋友大多都「兼用」各款通訊軟件或社交平台，「當初話轉場都係轉咗啲……而家係好散亂，度度都有人搵」，身邊只有很少數的朋友把WhatsApp刪除。

他說，除非本身就無玩社交軟件，否則港人已習慣使用Facebook和WhatsApp等，難以完全「脫離」，「玩呢啲都係為刷存在感。如果無人睇就連存在感都刷唔到」。

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