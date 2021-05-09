多得建制派在立法會開快車配合，立法會極速在不足兩個月內完成《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》審議工作，政府已表明希望本月26日將草案提交大會恢復二讀。法案獲得通過後，新一屆特首選委會、立法會選舉及特首選舉都會來個翻天覆地的改變，影響不少政界、政黨、政團的路向發展。有政界中人指，新增至90席的立法會，其中40席大概已有西環心水人選，或會一如人大代表選舉，大部份是「力保」名單，但有極少部份席數供建制派「自由搏擊」，以示選委會也是有競爭而非「欽點」。

據悉，不少「非力保名單」的建制「有心人」近期已經四出叩門，希望獲得「後台」推薦支持入閘爭逐，有年輕一代亦自我進修增值，如加強政策研究底子，希望在北京拒要「忠誠的廢物」新形勢下，有意料之外的上位途徑。至於20席直選議席，由於建制派的擺位，西環料已有初步腹稿，反而不成主流建制派的主要爭逐戰場。

12月始立會選舉 施政報告勢押後

特首林鄭的施政報告向來在10月發表，但新一屆立法會選舉卻在12月才舉行，相信特首林鄭押後至明年1月、待新一屆立法會組成後始發表施政報告的機會極大。雖則這是現屆林鄭任內最後一份功課，同時也極有可能是「爭取連任政綱」，在前特首梁振英來勢洶洶，有重演2012年「後來居上」的戲碼之際，這份林鄭告別兼拉票作，備受關注。

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