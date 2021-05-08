「這十年來做過的事，能令你無悔驕傲嗎……」母親節這個時節，多少位家屬太太、母親倍思愁，心心念念牆內另一半，尹兆堅太太是其中一人。幾乎天天奔波探望繫獄的枕邊人、代夫「辦公」落區開站見街坊；家庭頓失經濟支柱，帶着子女搬屋減輕財政壓力。曾經的「懶懶貓」被迫母兼父職，這個母親節即使再不一樣，曾獲愛人贈送「Best Mom」獎座的尹太決意與子女好好過；她未忘丈夫囑咐，勿被政治氣氛拖垮一家：「我一定會為佢，頂住頭家……無論幾多年，我哋成家都會等佢。」

《蘋果》記者

尹太與尹兆堅由大學相戀，無數個春夏秋冬見證丈夫服務市民、政途上高高低低，再目睹枕邊人突被「重罪」繫上枷鎖。由2月28日保釋被拒至今，經過兩個多月的沉澱，尹太無奈接受丈夫還柙候審、面臨難料時日的刑期，同時也要兼父職，扛起家中大小事務。4月中要搬家，「大隻尹」不在，遷居當日，她穿上另一半的舊衣，彷彿一家之主尚在同一時空，與她一同步出逾十年的居所。

「第一日掉嘢時，其實都係喊多過執」。青龍頭是尹氏夫婦十多年前租下的家，頓失經濟支柱，尹太亦因「慳錢」要辭退傭工及與子女遷居，石蔭區街坊主動義仗幫忙搬屋，砰砰嘭嘭聲中，一件件家具被拆下，牆上留下歲月的痕迹，尹太難以承受的是滿屋無形的回憶。

她和子女特別在搬家前拍紀錄片，以自己視角再次回顧尹兆堅在家的身影，比如打開大門迎接工作後穿西裝到楊屋道街市買來一袋二袋餸菜的丈夫、在廚房門口凝望丈夫為子女張羅晚餐的背影，還有躺在床上，嘲笑對着大鏡子梳頭吹出招牌髮型的愛美丈夫。

12歲兒子穿上父親舊西裝逕自回憶

「不下好多次，阿仔寫信畀爸爸時話：『冇咗你，屋企靜咗好多』」，尹太形容丈夫鐵漢柔情，着緊子女，多忙也陪囝囝看電視，YouTube頻道《微辣》看得卡卡大笑，又會講只有兩仔爺才懂的笑話。長女則與父親以「腦」交流，一同分析時事，也向爸爸問功課。

要離開由嬰兒時期住到牛高馬大的地方，12歲的囝囝十分不捨。他稱這個家最深刻的是和爸爸一起看電視、打乒乓球；尚未被搬走的沙發放着一堆父親的舊西裝，他上前徑自拿起試穿，又擁着媽媽和照顧他多年的傭人姐姐。一對子女雖然年紀小，但也體會媽媽肩上的沉重負擔，長女其間稱想對媽媽說聲「我愛你」，又說要「一齊撐住」，弟弟形容爸爸入獄對媽媽而言是很大挑戰，說希望媽媽「加油」。

「佢一直對我好愛護有加，所以我變得好依賴」

在尹太眼中，尹兆堅是好爸爸，也是好丈夫，執屋期間找回丈夫當年親自設計的結婚請帖草圖，捧在手裏的回憶，尹太一臉甜絲絲。她是家中孻女，配上是家中長子的尹兆堅，「佢一直對我好愛護有加，所以我變得好依賴，本身都依賴，冇乜機會畀我做時就會更依賴」。

她憶述某年母親節獲丈夫送上「Best Mom」獎座，今天要母兼父職，她哽咽自言無法取代丈夫家中角色，「喺呢啲位我都代替唔到爸爸，佢會識得多，佢真係好闊呀啲嘢，煮嘢食我都唔會煮到佢個感覺、味道」。

如今要與丈夫分隔牢獄內外，她也要振作，幾乎天天到荔枝角收押所探望丈夫，傳達訊息及打點公務，身邊朋友形容她這隻「懶懶貓」也動起來了，堅強得讓人感動。尹太說是丈夫令她變得堅定，「細個冇乜風浪，到而家真係我人生中，對成個家庭，對我哋兩個，都係好大衝擊。我覺得嗰種意志力會慢慢出返嚟，真係會潛移默化」。

「佢（尹兆堅）想做嘅嘢，我哋就做好佢」

「為民主留下火種，為香港留一點光，公義係需要有人伸張，我係尹兆堅太太」。這一天，曾經的「懶懶貓」代夫落區收集市民的心意及信件，石蔭形同尹氏「第二個家」：「佢（尹兆堅）想做嘅嘢，我哋就做好佢。」

尹太指丈夫是「工作狂」，工作無分假日，只要有需要便會出現，尹太舉例：「好似佢（2019年）去抗爭現場，佢（尹）唔係唔驚㗎，但佢話過，因為佢有議員職責，要保護市民，所以要去調停……好似上水佢俾人扑穿頭嗰次，都唔係佢嗰區，佢收到市民求助就會去㗎嘞。」

正是這份堅持，街坊十分愛錫尹，如不少街坊歷屆選舉也願意深宵時分為尹霸位插直幡宣傳，她深信街坊感受到尹多年如一、不忘初衷的態度，「一路都係為社區、為公義去發聲」。

她坦言這兩個多月，尹的議員助理、其他區議員及街坊義工的協助與問候，成為她支持下去的動力，她也積極為尹開設Patreon、推動YouTube，跟進尹的獄中生活，希望更多市民支持。這陣子最難受的，或是感到尹兆堅的無力感，「佢（以前）樣樣都靠自己、咩都自己解決，變咗佢而家喺入面又做唔到嘢，資訊拎唔到好多嘢，唔可以即時處理到。佢個人比較心急啲，我見到佢嗰種無助感我係好難過」。尹兆堅的獄中情愁，囝囝也感受到，受訪時說希望爸爸在收押所內要加油、振作，「唔好咁嬲」。

點唱《給十年後的我》為丈夫加油

一同走過尹兆堅十多年的政途，尹太說，如有機會想為丈夫點一首歌，就是薛凱琪的《給十年後的我》。

「這十年來做過的事

能令你無悔驕傲嗎

那時候你所相信的事

沒有被動搖吧」

尹太堅定地說，相信丈夫無悔一生，「到而家呢刻佢仍然覺得值得，佢覺得佢冇揀錯，信念仍然好堅定，係我對佢好高嘅崇拜，好多人見風駛𢃇、做咗其他嘢，價值觀因各種嘢變，佢冇，佢真係冇」。她稱無悔支持丈夫從政，「我同佢一齊並行，佢從政生涯我一直支持佢，無論成功與否；失敗，我都會企喺佢身邊」。

曲中還有「軟弱嗎 你成熟了 不會失去格調吧」、「老練嗎 你情願變得 聰明而不衝動嗎」這兩句歌詞，尹太說，聽着就很感觸，覺得是對丈夫的慰問，「我諗佢越來越老練，由佢以前好衝，好多嘢覺得好嬲，慢慢睇到佢做事越來越成熟、老成，識去拿捏」。

她知道牆內那個人，不想家人愁眉苦臉，每次探訪時展現的笑臉，無非是要保護家人，她也甘願為丈夫撐着，如常活着：「畀佢一個安心，我哋全家人無論等幾多年，我哋都會等佢，我哋都會默默去撐住佢、等佢出嚟，我哋都有一個希望，就係希望我哋可以盡快重聚。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）