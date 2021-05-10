前年7月28日上環爆發警民衝突，其中23人被指參與暴動受審。惟聆訊上周五踏入第52日之際，其中12名被告以主審法官陳仲衡過早排除辯方辯護理由、與大狀交流期間令人感到大狀被挖苦嘲諷，以及指大狀拖延案件的說法令大狀看似違反專業操守等理由，申請要求陳官避席，不再繼續處理今次審訊。陳官上周五聽罷辯方陳詞，今早裁決指不認為自己對控辯雙方出現極端不同態度，亦沒過早否定辯方抗辯理由，不認為對辯方構成不公的介入而導致審訊不公，強調自己是對事不對人，最終駁回換官申請。

首被告張智麟聯同另外11名被告徐慶鈞、陳希雋、林少鋒、蔡澤新、楊智昇、黃頌恩、李少康、周錦濤、黃飛鴻、譚伊婷及黃柏賢提出申請，由張的大律師關文渭代表陳詞。

陳官今稱，會以思想公正及知情的旁觀者的角度考慮辯方申請。陳官指出，本案涉及23名被告，預期審期達60日，長期聆訊令被告面對極大壓力，從部份被告病倒或情緒健康受損可見一斑。

指有效利用法庭時間十分重要

陳官強調，案件涉及使用公帑，而有效利用法庭時間資源是管理案件的重要一環。另一宗長達50日的社運案件將在6月上旬在西九龍裁判法院開審，本案部份辯方大狀及控方代表亦須出席該聆訊。早在預審階段，辯方已就現場是否出現暴動一事存有爭疑，而陳官自言一直抱持開放態度，並指就案件管理而言，他一直提醒控辯雙方聚焦問題，善用時間。

陳官指作為思想公正的知情旁觀者，必然察覺主審法官並沒限制辯方大狀盤問，亦沒過早否定辯方抗辯理由。至於控辯雙方聆訊時使用時間的百份比，控方佔65.2%，辯方佔34.8％，惟陳官指控辯雙方職能不同，控方需舉證至毫無合理疑點，辯方則沒有此職責。

至於申請方指陳官聆訊時的切入點及對辯方大狀使用字眼有可改善之處，陳官認為大狀盤問時問題重複，有時與案無關，他的介入僅是履行法官進行案件管理的職能，實屬無可厚非，強調他從沒限制辯方盤問。

強調處理控辯雙方手法基本一樣

陳官強調，他是對事不對人，不認為曾攻擊大狀，例如部份辯方大狀盤問證人重複證人供詞，陳官認為可以毋須如此，因這是拖延聆訊。陳官更指當發現證人接受盤問時沒有回應辯方聚焦點，會提醒證人聚焦。陳官強調，盤問令聆訊拖延，與大狀為自身利益而蓄意拖延案件、違反專業守則，兩者屬兩碼子事。

陳官不認同自己對控辯雙方出現極端不同態度，舉例指聆訊期間有大狀盤問證人時打算引用影片旁白為證據，他提醒大狀及暫停聆訊；當控方在另一名證人主問時出現同一情況，陳官亦採取相同手法處理，故他認為自己對控辯雙方的處理手法基本一樣。

陳官更指，他容許部份身體不適的被告缺席聆訊，亦准許部份被告參加公開試或出席家人葬禮，更容許部份大狀在本案聆訊期間出席其他聆訊，不認為對辯方構成不公的介入，亦不認為介入構成偏見或對審訊造成不公，遂駁回辯方提出的換官申請。

【案件編號：DCCC871/19】

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