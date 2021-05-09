當年提出「港人治港、一國兩制」的時候，同時作出了這個制度會有「五十年不變」的保證。當時就有人問：為甚麼不是100年，不是30年，而是50年？詮釋當然有多種，一個簡單的說法是中國正推行經濟改革及門戶開放政策，會逐步發展起來，與香港發展水平的差距會逐步拉近。樂觀估計是大概經過50年，中國社會的發展水平便會追上，兩制便會融合，到時可能就再沒有一國兩制這個需要了。

80年代初，中國剛開始改革開放，社會雖仍普遍貧窮，但擺脫了文革及各種政治鬥爭的折騰，確實能給予各界希望。當年很多人接受一國兩制這個意念，在不無擔憂的情況下對港人治港這個可能性抱有盼望，願意一試。而所謂「發展水平拉近」、「中港兩地的制度融合」的意思，是隨着經濟發展，中國社會的政治制度也會走向理性文明。如果是這樣，香港已經發展起來的那套制度性保障，對人權自由的尊重，對法治的堅持，民主的持續發展，不單得以繼續在香港社會維持，也會在中國大地逐步得到正視和尊重。當時所講的制度融合或中港差距拉近，是全方位的接軌，而不是片面地只講中國的經濟發展水平跟香港拉緊，但同時卻繼續那套以政治鬥爭為綱、法治不彰、人權不保。如果真的是這樣，顯然這不是大部份人所理解的兩制融合了。

要把「一國兩制、港人治港、高度自治」這原則寫進《聯合聲明》，又要在《基本法》制訂過程中化為條文，盡量把操作細節也寫出來，也是明白到除了良好的盼望，也要在制度建設過程中作出保證。對香港人來說，中國如果能透過經濟改革和開放，推動社會進步，自然而然地讓兩制融合，這當然是最好不過。如果中國的發展步伐不如理想，起碼也可在一份國際協議的確認及特區小憲政的安排下，給予港人一個不少於50年的保證。50年後如何，就要看發展的情況讓後世再作決定了。

向文明接軌變成向落後接軌

在當年的政治現實下，香港回歸的整套安排，既寄託了良好的盼望，又照顧了現實政治需要，更包含了實在的制度建設作保證。到了今天，事實證明中共那套制度很可能不值得任何人寄託良好盼望。曾經對港人承諾過的制度保證，寫在《基本法》文本的種種，都可被隨意詮釋，讓一切扭曲變形！

所謂「完善」香港政制是甚麼意思？就是背叛《基本法》說明的循序漸進，邁向普選；就是赤裸裸地推翻五十年不變的保證；甚至是粗暴地把香港原有的制度摧毀。如果把鏡頭定格於1997年主權移交那一刻，香港人今天面對的是人身自由及人權被侵犯的威脅，新聞自由和政治權利正在被剝奪，言論及資訊自由似乎也會被閹割；香港也已出現了大批政治犯。香港電台近期發生的事其實十分有象徵意義。一個在專業上獲得肯定、在港人心中得到尊崇的新聞傳播機構，竟然淪落到有獎不去領，把標誌着一代人奮鬥成就的製作下架，還要把最受歡迎、最獲讚譽的節目取消。

伴隨着這種淪落的，還有香港的政制、法院、教育、傳媒……。所謂兩制融合，顯然已不是當年假定了的朝現代社會的文明標準接軌，而是要把進步的、先進的一方拉向衰敗。香港現正面對被融合於逆文明的困境，在這裏，劣幣正驅逐良幣，追求卓越會被追求差劣取代。

面對這個威脅，港人更需要強調一國兩制，堅持追求一國兩制。面對來自官方對一國兩制的虛假陳述，大家要鍥而不捨講清楚一國兩制的真正意圖及初心。就算被控制了的傳媒不再講，被威嚇的教育界不敢講，被建制佔據了的政治平台不會講，我們每個人每天都要提醒自己，跟自己講我們所知道的、所理解的一國兩制是甚麼，也跟我們的下一代講清講楚，繼續自行接火傳薪。

鍾劍華

香港民意研究所副行政總裁