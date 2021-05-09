【本報訊】今年為六四32周年，適逢昨日是母親節，支聯會於旺角設街站，收集街坊簽名及派發寫有「支持天安門母親」電子燭光，其間高叫「平反八九民運」、「結束一黨專政」等口號。支聯會副主席鄒幸彤表示，支聯會堅持六四集會並非輕飄飄的承諾，港人不應假設在維園點燭光就是犯法行為，港人仍舊可以不同形式悼念。

支聯會今年推出三款電子燭光 ，分別寫有「支持天安門母親」、「毋忘六四、尋求正義」、「呼喚良知」，於不同地區派發。街站另提供明信片，讓街坊寫信予良心犯。

到了4時許，在旺角西洋菜南街附近駐守的警員到支聯會街站，拍攝街站情況及抄下支聯會單張資料，又指支聯會未經批准籌款，但支聯會聲稱該籌款箱只是用作收明信片，其後將籌款箱收起，警員抄下支聯會成員身份證後便離開。

支聯會副主席鄒幸彤表示，警方仍未有就六四集會與支聯會開會商討，但現階段不認為警方有足夠理由拒批六四集會，「大家唔好假設咗今年六四喺維園點燭光就係犯法。」被問及會否「保持力量」，她反指要視乎政府「想斬除幾多力量」，重申會繼續爭取民主，「除非你唔去做𠵱個民主抗爭，如果唔係有啲嘢係要準備」，指堅持六四集會並非輕飄飄的承諾。

籲毋忘在囚抗爭者父母

支聯會已準備後備方案，或會如往年般設網上悼念。她重申，警方雖可阻止集會，但不能阻止港人在街上自行舉起燭光。

天安門母親運動發言人劉家儀表示，一直支持六四天安門母親尋求真相，仍盼望有民主的中國，六四事件不會再發生。

劉家儀指天安門母親已年屆70歲以上，但中共不允許她們清明節拜山及於母親節聚首，「我都唔明𠵱班70、80歲嘅老人家仲有咩能力、體力可以令一個國家咁恐懼？」她期盼能有人道安排讓天安門母親「老懷安慰」。

劉家儀又提醒，港人要堅持爭取民主自由，也不要忘記在囚的手足的父母，「大家會一直同行」。

不少街坊駐足支聯會街站及簽名支持。年屆76歲的許伯表示，以往每年都有參與維園六四晚會，「八九六四嗰陣時，我都喺新華社外（抗議）」。雖然今年六四維園晚會未必能再舉行，他稱：「個蠟燭都喺心入邊。」

林小姐則指，早已預料警方不允許支聯會舉辦六四晚會，「有好多藉口，唔一定要用疫情，所以唔會覺得好surprise」。她表示，並非每年都會到參與六四晚會，今年仍未計劃，「可能自己喺屋企、心裏面悼念」。