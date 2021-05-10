警方國安處早前拘捕發起「千個爸媽台灣助學」援助在台港青計劃的D100網台主持傑斯，控以四項作出具煽動意圖作為罪。案件今日再訊，傑斯被加控串謀作出具煽動意圖作為罪，而原本四罪則變為交替控罪。傑斯另被加控五項洗黑錢罪，涉款逾千萬元，其中兩項洗黑錢罪一併控告傑斯的女助手。女助手今午一同提堂，獲准保釋，案件將轉介區域法院審理，傑斯繼續還柙。

案件今由國家法指定法官、總裁判官蘇惠德處理，進出法庭人士均須接受安檢。傑斯在犯人欄內不時向公眾席揮手，即使已開庭聆訊，旁聽人士仍不停揮手為傑斯打氣。蘇官見狀打斷主控官陳詞，呼籲：「麻煩公眾人士唔好再揮手。」

原名尹耀昇的傑斯（52歲）原被控四項作出具有煽動意圖行為罪，違反香港法例《刑事罪行條例》，控罪指他於去年8月8日連同他人作出具煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視香港政府或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

傑斯另被指於去年8月15日、9月5日及10月10日，連同其他人作出煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視中華人民共和國政府及香港政府或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

控方今加控一項串謀作具有煽動意圖行為罪，原本的四項作出具有煽動意圖行為罪則變成新增控罪的交替控罪。控方另對傑斯加控五項洗黑錢罪，指傑斯於去年2月22日至11月30日期間利用5個戶口清洗黑錢1,103萬元。其中兩項洗黑錢罪，傑斯的助手、報稱任職保險從業員的利寶麗（51歲）同被控告。

控方申請將兩人的案件合併，以及等候控方預備轉介文件，押後至7月5日再訊。傑斯沒有保釋申請，繼續還柙候訊。利寶麗則獲准以現金20萬元保釋，其間須交出旅遊證件、不得離港兼須每周三次向警署報到。

【案件編號：WKCC1762/21】

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