【本報訊】政府「谷針」手段不斷，惟收效甚微，至今有174萬人接種疫苗，佔總人口約16%。病人醫護權益協進會調查發現，近九成受訪者未因「疫苗氣泡」措施增加接種意欲，另逾七成人反對以停止為非強檢人士提供免費檢測作為手段，迫令市民接種疫苗。協進會認為結果顯示公眾對懲罰性措施谷針相當反感。

近九成人無意因氣泡打針

病人醫護權益協進會委託香港民意研究所進行調查，4月26日至29日以網上調查形式，訪問718名未接種疫苗的本地成年居民。調查顯示，僅29%受訪者表示會接種，35%仍未決定，34%表明不會接種。

結果顯示， 24%受訪者有長期病包括高血壓、高膽固醇及糖尿病等，但整體有多達76%受訪者擔心自己身體狀況不適合打針。而539名無長期病患人士中，亦有72%有相同擔心。實際意向方面， 34%表明不會接種，35%未決定，僅得29%指會接種。

在表示會接種但未計劃何時打針的受訪者中，七成人稱想讓更多人先接種，觀察有否嚴重副作用，亦分別有五成及四成多人指想等待更好疫苗出現或認為沒有逼切性，反映不少受訪者對疫苗有疑慮。他們逾七成選擇接種復必泰，僅3%選擇科興。

在表明不會接種疫苗的組別中，以18至29歲的年輕人比率最高，當中僅6%是因為醫生不建議而不接種疫苗，近八成認為疫苗有副作用或安全成疑。

不論接種意向，89%受訪者均反對強制市民接種疫苗，88%未因疫苗氣泡措施而增加打針意欲，另有74%反對以停止為非強檢人士提供免費檢測作手段，迫令市民接種。

協進會召集人龐朝輝醫生分析，雖然僅24%受訪者為長期病患者，但卻有多達76%擔心自己的身體情況不適合接種疫苗，建議當局安排接種中心提供簡單身體檢查，又警告本港已出現變種病毒個案，「（慢慢等）唔係一個好好嘅策略」，建議健康情況許可的市民應盡早接種。

龐朝輝指結果顯示公眾對懲罰性措施反感，呼籲政府多推出鼓勵性的措施，如達一定接種比率可通關、考慮推出疫苗有薪假期等，鼓勵市民接種。

政務司長張建宗昨指接種進度未如人意，批評有些人漫不經心，呼籲仍未接種的市民盡早打針。昨有8,900人預約接種疫苗，較前日的11,300宗下跌，創近日新低。前日13人宗打針後送院，10人已出院，兩人留院觀察，當中一名30歲女子打復必泰第一劑後失去知覺，另一名38歲女子打復必泰第二劑後高血壓及胸部不適，二人均留院觀察。