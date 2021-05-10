政府日前宣佈放寬「疫監」，容許正在檢疫中心的疫廈居民陸續離開，逾2,300人終可返家吃安樂茶飯。不過，原來仍有不少已持陰性檢測結果的住戶昨日（9日）被迫滯留檢疫中心。

衞生署昨晚曾回覆稱，經再檢測後結果呈陰性人士「已全部獲安排離開檢疫中心」，惟今日（10日）陸續揭發，荃灣荃威花園R座、太古康怡花園N2座等，仍共有多名住戶被拒離開，原因包括未有撤離文件（Termination of Quarantine Order）。《蘋果》正向署方查詢事件。

荃灣區區議員趙恩來透露，據他所知荃威花園R座，截至昨晚至少有20多戶仍滯留檢疫中心，至今午則尚有2戶尚未能離開。

昨日報道： 尖沙嘴美園大廈隔離營疑收漏檢測樽 部份市民「坐疫監」度母親節

已取陰性結果通知 人員稱未獲得衞生署通知放行

昨下午起，荃威、康怡住戶獲安排乘車陸續離開。不過，至今午仍滯留竹篙灣隔離中心的黃先生向《蘋果》透露，他與母親一同進行檢疫中心，昨晚以為可離營，卻一直被當局遺下。

他稱自己和媽媽早於本月8日已抽取了唾液樣本，並於9日取得短訊，顯示檢測結果呈陰性，以為昨日已可以離開，結果未能如願。他向檢疫中心人員查詢，對方稱未獲得衞生署相關通知，稱要獲得署方通知才能放行。

「母親節想搵啲嘢食都冇」

黃先生其後致電衞生署熱線查詢，「電話長期冇人聽」，他再從區議員獲得另一衞生署電話，對方亦未能提供協助。他感十分不滿，「點解荃威全部走得，我哋又未走得，究竟有咩準則？」

他稱，檢疫中心的膳食一般，幸未有因食物而導致腸胃不適，昨日原本打算離營與50多歲的母親慶祝母親節，「噚日母親節，諗住可以出嚟慶祝吓，結果都係出唔到，想搵啲嘢食吓都冇」。

黃又稱自己於地盤工作，自本月5日進行隔離營後，已多日無法開工，影響收入，「手停口停，有開工就有錢，冇工開就冇，政府又冇補貼。」促當局盡快「放監」。

至於康怡區議員魏志豪稱，自昨日一輪大巴離開檢疫中心後，仍有最少30人不獲准離開，部份人隨即致電魏求助。魏續指不獲准離開人士包括居民及清潔工、保安等，多數反映有關人士仍欠當局簽發的撤離文件。

「個個都拖篋走晒 點解剩返我哋」

魏志豪稱，昨日下午初時剩30人未獲准離開，需促中心內人員安排，至深夜仍有約3戶人未能離開。他指其中一戶的兩夫婦，至深夜看新聞時方發現「個個都拖篋走晒喇喎，點解剩返我哋嘅」，至今早9時遂向魏求助，同樣是因撤離文件有誤。

魏指一直無衞生署人員回答其問題，僅到下午1時，再收到該對夫婦通知已與另一對夫婦住戶，共4人獲安排車離開。他補充指有保安員及清潔工仍未獲離開。

昨已獲安排離開檢疫中心的陳小姐（化名）指，除入營時，人員稱未趕及印製而延遲收到隔離令（Stay in Quarantine Centre）外，她指昨日登車前，有人員已向她派發撤離文件寫明「As it is in the opinion of the undersigned health officer that you are not infectious, the Quarantine Order mentioned above is now lifted（根據衞生署醫生指明你並無感染，故隔離令已被撤銷）」。

她從居民通訊群組中得悉有人未能離開，估計與撤離文件出錯有關，但她強調過程中自己不需要填寫申請表或申報任何資料，已能取得文件，不明白為何有部份人會有入無出。

居民冀設特別檢測站強檢

陳又提到，署方安排住戶離營時僅派發一張「自我監察期間的注意事項」，註明第3、7、12、19日須再接受強檢。但她不滿署方無清楚表明日子，更無講明會否有特別安排。下一個強檢日將於兩日後，她強調現行鄰近檢測點是無法消化數百住戶，「檢測中心爆咗冇可能去到，啲樽仔每日都唔夠，鄰居尋晚先出嚟，今日又再徬徨過點樣去做檢測」，期望當局可特別設站方便強檢。她指署方人員已無再致電居民跟進。

衞生署昨晚回覆，指超過2,300人因與N501Y變異病毒株個案居於同一大廈，早前被送檢疫中心，但在最新安排下，則因已再度檢測，並取得陰性檢測結果後，「已全部獲安排離開檢疫中心」。

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