政府日前宣佈放寬「疫監」,容許正在檢疫中心的疫廈居民陸續離開,逾2,300人終可返家吃安樂茶飯。不過,原來仍有不少已持陰性檢測結果的住戶昨日(9日)被迫滯留檢疫中心。

衞生署昨晚曾回覆稱,經再檢測後結果呈陰性人士「已全部獲安排離開檢疫中心」,惟今日(10日)陸續揭發,荃灣荃威花園R座、太古康怡花園N2座等,仍共有多名住戶被拒離開,原因包括未有撤離文件(Termination of Quarantine Order)。《蘋果》正向署方查詢事件。

荃灣區區議員趙恩來透露,據他所知荃威花園R座,截至昨晚至少有20多戶仍滯留檢疫中心,至今午則尚有2戶尚未能離開。

昨日報道: 尖沙嘴美園大廈隔離營疑收漏檢測樽 部份市民「坐疫監」度母親節

已取陰性結果通知 人員稱未獲得衞生署通知放行

昨下午起,荃威、康怡住戶獲安排乘車陸續離開。不過,至今午仍滯留竹篙灣隔離中心的黃先生向《蘋果》透露,他與母親一同進行檢疫中心,昨晚以為可離營,卻一直被當局遺下。

他稱自己和媽媽早於本月8日已抽取了唾液樣本,並於9日取得短訊,顯示檢測結果呈陰性,以為昨日已可以離開,結果未能如願。他向檢疫中心人員查詢,對方稱未獲得衞生署相關通知,稱要獲得署方通知才能放行。

「母親節想搵啲嘢食都冇」

黃先生其後致電衞生署熱線查詢,「電話長期冇人聽」,他再從區議員獲得另一衞生署電話,對方亦未能提供協助。他感十分不滿,「點解荃威全部走得,我哋又未走得,究竟有咩準則?」

他稱,檢疫中心的膳食一般,幸未有因食物而導致腸胃不適,昨日原本打算離營與50多歲的母親慶祝母親節,「噚日母親節,諗住可以出嚟慶祝吓,結果都係出唔到,想搵啲嘢食吓都冇」。

黃又稱自己於地盤工作,自本月5日進行隔離營後,已多日無法開工,影響收入,「手停口停,有開工就有錢,冇工開就冇,政府又冇補貼。」促當局盡快「放監」。

至於康怡區議員魏志豪稱,自昨日一輪大巴離開檢疫中心後,仍有最少30人不獲准離開,部份人隨即致電魏求助。魏續指不獲准離開人士包括居民及清潔工、保安等,多數反映有關人士仍欠當局簽發的撤離文件。

「個個都拖篋走晒 點解剩返我哋」

魏志豪稱,昨日下午初時剩30人未獲准離開,需促中心內人員安排,至深夜仍有約3戶人未能離開。他指其中一戶的兩夫婦,至深夜看新聞時方發現「個個都拖篋走晒喇喎,點解剩返我哋嘅」,至今早9時遂向魏求助,同樣是因撤離文件有誤。

魏指一直無衞生署人員回答其問題,僅到下午1時,再收到該對夫婦通知已與另一對夫婦住戶,共4人獲安排車離開。他補充指有保安員及清潔工仍未獲離開。

昨已獲安排離開檢疫中心的陳小姐(化名)指,除入營時,人員稱未趕及印製而延遲收到隔離令(Stay in Quarantine Centre)外,她指昨日登車前,有人員已向她派發撤離文件寫明「As it is in the opinion of the undersigned health officer that you are not infectious, the Quarantine Order mentioned above is now lifted(根據衞生署醫生指明你並無感染,故隔離令已被撤銷)」。

她從居民通訊群組中得悉有人未能離開,估計與撤離文件出錯有關,但她強調過程中自己不需要填寫申請表或申報任何資料,已能取得文件,不明白為何有部份人會有入無出。

居民冀設特別檢測站強檢

陳又提到,署方安排住戶離營時僅派發一張「自我監察期間的注意事項」,註明第3、7、12、19日須再接受強檢。但她不滿署方無清楚表明日子,更無講明會否有特別安排。下一個強檢日將於兩日後,她強調現行鄰近檢測點是無法消化數百住戶,「檢測中心爆咗冇可能去到,啲樽仔每日都唔夠,鄰居尋晚先出嚟,今日又再徬徨過點樣去做檢測」,期望當局可特別設站方便強檢。她指署方人員已無再致電居民跟進。

衞生署昨晚回覆,指超過2,300人因與N501Y變異病毒株個案居於同一大廈,早前被送檢疫中心,但在最新安排下,則因已再度檢測,並取得陰性檢測結果後,「已全部獲安排離開檢疫中心」。

