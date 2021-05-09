政府的疫苗氣泡計劃，吸引力持續減退，至今日（9日）仍然只有約1,071,500接種第一針疫苗，當中有約594,500人接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，另外約477,000人則是接種中國科興滅活疫苗。其中在今日接種科興疫苗的總數，更只有約7,100人，是自3月1日之後，即疫苗接種計劃開始第4日以來，最少的數字。而預約數字亦持續下滑，今日僅得約8,900人預約，是自4月11日後最低。

本港疫苗接種計劃自2月26日展開以來，已到第73日，但至今仍僅有逾107萬人接種第一劑，而第二劑接種數字亦僅得約670,200人，當中包括約341,500人接種科興以及約328,700人接種BioNTech。而根據政府公佈，今日有約7,100人接種科興，總數是自3月1日約6,400人以來最少的一日。

而接種BioNTech則有約30,100人，數字雖然較周六少，但比上周日約28,800人輕微上升；至於接種BioNTech與科興的比率亦升至逾3倍，是BioNTech開啟接種以來最大差距。

不過，今日預約接種疫苗人數亦下滑，僅有約8,900人預約，當中約2,100人預約科興，約6,800人預約BioNTech，是自4月11日約8,300人預約之後，最少人預約的一日。

13人針後不適送院全打BioNTech 2人留醫1人擅自出院

另外，周日有13人在接種疫苗後不適送院，全部皆接種BioNTech；當中2人需要留院觀察，另1人則未有遵從醫生勸告自行出院。

留院的2宗個案，同樣於荔枝角公園體育館接種，分別為30歲女子，第一針BioNTech後失去知覺，5月8日下午6時15分送往瑪嘉烈醫院；而另一名則為38歲女子，打第二針BioNTech後，出現高血壓及胸部不適，5月8日晚上8時12分送往瑪嘉烈醫院。二人送院後情況穩定，並留院觀察。

至於擅自離院的個案，為一名38歲女子，在界限街體育館打第一針BioNTech後，出現血管迷走及神經性昏厥，5月8日下午5時26分送往廣華醫院，情況穩定，經診症後未有遵從醫生勸告自行出院。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）