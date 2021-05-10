確診變種病毒的印裔男及其菲裔女友疑虛報和隱瞞資料，導致病毒擴散，早前被落案起訴，案件今於九龍城裁判法院提堂。女被告現因發燒正留醫，缺席聆訊，今只得男被告出庭。主任裁判官嚴舜儀將案件押後至本月31日，以待警方進一步調查。沒有律師代表的男被告一度苦苦哀求保釋，惟最後仍被拒擔保外出，須還柙候訊。至於女被告則待出院後再帶上法庭。控方庭上表明正考慮加控二人更多控罪。

兩名被告分別為印度裔男子Mohamed Rizvi Syed（30歲）以及菲律賓裔女子 Victoria Marie Alcaide Guadiz（31歲）。男被告被控一項向獲授權人員提供任何在要項上屬虛假的資料罪，違反香港法例第599D章《預防及控制疾病（披露資料）規例》第3(4)(5)條，控罪指他於4月16日在香港明知而向獲授權人員提供屬虛假的資料，即他於4月10日至11日期間只到訪尖沙嘴和佐敦，以及並無參與任何聚會。

女被告則被控一項未有向獲權人員提供資料罪，違反同一條例第3(2)(5)條，控罪指她於4月17日在香港未有向獲授權人員提供她所知道的資料，而該資料攸關識別和追蹤可能已蒙受染上2019冠狀病毒病的危險的人。

男被告今戴上口罩和透明面罩，被解往法庭應訊。他暫時毋須答辯，控方申請將案件押後至本月31日，以待警方繼續調查，同時反對男被告保釋。

控方正考慮加控兩人涉提供虛報行蹤的相關罪名

男被告沒有律師代表，親自向主任裁判官嚴舜儀申請保釋，又提及會聘請私人律師。嚴官考慮後拒絕其保釋申請，下令他還押懲教署看管。惟被告仍苦苦哀求。嚴官提醒他可向高等法院申請保釋，亦可保留每8天再上庭覆核保釋申請的權利。

控方庭上透露，男被告於今年3月19日從杜拜抵港，隨後接受隔離至4月8日，4月16日確診感染變種病毒。他報稱期間一直居於女被告位於佐敦伯嘉士大廈的寓所。其後衞生署註冊護士向他查詢抵港後行程，男被告疑謊稱只曾於4月10日及11日到過尖沙嘴海港城購物以及曾到過長洲，但沒有參與任何聚會。

及至本月4日，入境處與他會面作進一步了解時，他才披露曾到訪大嶼山塘福村、東薈城、愉景灣，以及到過東涌諾富特東薈城酒店過夜，並承認曾參與柴灣興華二邨的聚會。亦正因如此，控方考慮加控兩人涉提供虛報行蹤的相關罪名。

至於同案女被告，控方透露她正因發燒而在伊利沙伯醫院留醫，裁判官批准她於本月14日或待較早出院時才再上庭，其間由警方看管。

【案件編號：KCCC1302/21】

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