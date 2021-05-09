【本報訊】變種病毒肆虐全球之際，本港近日放寬抵港人士入境後的檢疫安排，令人擔心疫情難以遏止。有學者指，法國開始出現一些可以「走甩」現時檢測方法的變種病毒，憂慮法國病毒一旦攻港，本港的試劑恐未能驗出，變種病毒有機會再流入社區。醫學會會長蔡堅以《生化危機》系列電影中的病毒危機與COVID-19病毒比較，警告若不做好邊境管制，變種病毒如利刀架在頭上。

本港昨日新增一宗確診，屬輸入個案，連續兩日無本地感染。新確診的52歲女患者上周五乘坐航班EK384由阿根廷抵港，驗出N501Y變種病毒株，於機場檢測後送院。另外有少於五宗初步確診。

變種病毒不斷攻港，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，本港暫時錄得南非、英國和印度變種病毒個案，三款病毒都是S刺突蛋白位置有變異，與本港試劑檢測位置沒有重叠，可被檢測到。惟蕭留意到法國變種病毒可避過本港的檢測，港府料要改變檢測方法，「最近發覺法國有啲地方，佢哋開始出一啲變種病毒係可以走得甩我哋常用嘅檢測方法，要不斷做基因排序，等我哋知道病毒會唔會變到𠵱家常用嘅方法都detect唔到，要改吓檢測策略」。

香港檢測和認證局主席于常海指出，檢測試劑只會檢驗病毒中某一基因段，擔心變種病毒會避過測試，出現假陰性個案。法國現屬高風險地區，一般抵港人士要檢疫21日，但政府日前公佈放寬檢疫規定，已接種兩針疫苗並相隔14天的人士在指定酒店檢疫期減至14天，另加七天自我監察。

蔡堅：疫情如《生化危機》

屢有變種病毒確診者於酒店檢疫期屆滿後才確診，政府認可檢測承辦商負責人招彥燾指出，政府未有要求抵港人士在機場及檢疫酒店做準確度較高的鼻咽拭子檢測，原因涉及採集鼻咽拭子或會令人打噴嚏，風險較高。他建議檢疫酒店應由護士負責採樣確保準確度。

醫學會會長蔡堅以《生化危機》系列電影中的病毒危機與COVID-19病毒比較，表示疫情唯一希望是安全及有效疫苗，又指COVID-19病毒不像沙士般會完全消失，即使全球注射疫苗，日後也可能需每年接種。他指過去香港由於沒有完全封關及連番失誤導致出現幾波疫情，市民對政府信任度低，直接影響疫苗接種率。