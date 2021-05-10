今年3月底，中國人大常委會在北京召開會議，修改《基本法》附件一和附件二有關行政長官和立法會的產生辦法，令香港的政治制度大倒退。

中央政府大刀闊斧改動選舉制度，為香港訂立嚴苛的國家安全法，是要回應2019年的反修例抗爭，「恢復社會穩定和經濟發展」。對於北京的強硬手段，很多人覺得憂慮和憤怒，無論親北京或泛民人士，皆認為是落藥太重，矯枉過正。親北京人士邵善波謂，應該是要醫好病人，不是要將他殺死。前立法會議員及前人大代表朱幼麟亦說，北京忍無可忍，但應將手槍放在桌上，命令各方冷靜，而不是舉起手槍，向各方面發射。這些人認為，北京對香港動盪局面的回應，是極端的鐘擺效應，對香港不利，但木已成舟，沒有改動的空間。

北京提出的選舉方案非常嚴苛，雖然將立法會由70席增加至90席，但直選議席卻由35席減至20席，而候選人更要向1,500名成員的選委會內五個界別的每一個界別成員索取二至四個提名，才有資格參選，而候選人亦需要接受審查委員會的審查，才可參選。若候選人成功當選，亦要持續接受監察，若有不當行為，可被停止職務，或被拘捕和起訴。

這樣對立法會候選人和議員的審查和監察是前所未見，有損候選人和議員的尊嚴，因此我形容參加這樣的選舉是屈辱。中央政府提出這嚴格的方案，是要確保愛國者治港，確保政治形勢受控。北京希望能夠消除政治爭拗，令城市專注民生和經濟議題，但很多人都認為這願望會落空。

雖然北京要全面操控香港，但矛盾地謂可以接受不同聲音，有親北京人士更歡迎民主黨派人參選。行政長官林鄭月娥不點名批評我的「屈辱」論，因為她希望有非保皇黨人士參選，為這被操控的選舉平添一些民主氣息。在以往30年，我曾參加過七次立法局/會地區直選，我參加的選舉並非普選，但過程是公開和公正，候選人在無不合理的限制下競選，選民亦有真正的選擇。

逆大多數民意將是政治自殺

但在今年12月19日舉行的立法會選舉，將有嚴格限制，候選人不能夠自由參選，選民亦不會有真正的選擇，有人會不獲批准參選，因為他們不是愛國者。試問這樣的選舉，是否值得參與？

民主黨正就這議題進行討論，最終將由特別大會決定。決定參選與否，民主黨必定會考慮市民的意見。若大部份市民不贊成，我們強行參選便等於自殺。

有人說政黨不參選便自毀前程，但若我們逆民意參選，亦只會鎩羽而歸。另一非常困難問題是有數名黨友正被關押，不獲保釋，可能不合理地無限期失去自由。在這痛苦的情況下，有黨友和市民皆沒有心情和興致討論參選問題，認為有如吃人血饅頭！

若中央政府真正可以容納不同聲音在議會內，就不需要作出這麼多規限，應給港人一些自由度去參選，令議會可以有商有量，有競爭，有妥協，為社會尋求共識，走出這黑暗無望的時光隧道。

劉慧卿