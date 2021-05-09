【本報訊】Chickeeduck荃灣分店昨連續第四日有市民爆買「大懲罰」。適逢母親節，有家長帶同年幼子女支持，盼盡力為下一代「做啲嘢」，亦寄語港人要「有團火」，跟強權「鬥長命」。雖然店員工作量大增，但深受「香港人係冇放棄過」感動，也繼續撐下去。

Chickeeduck荃灣店昨貼告示「母親節陪媽咪」，提早傍晚6時半收舖。約50名巿民開舖前已在門外等候，雖然烈日當空，排隊者拭汗撐傘，但人龍有增無減。住觀塘的翟氏夫婦自言是「排隊師」，帶同7歲兒子到場，兩人稱經常「懲罰」黃店，冀盡力為兒子一代「做啲嘢」。對屢有黃店被搜查，翟太表示港人惟有跟強權「鬥長命」，慨嘆：「最緊要有團火喺度。」

「嚟買佢個理念」

港島居民李小姐攜4歲半女兒到來，批評當局接連搜查Chickeeduck，「冇必要搞咁大件事」，又認為即使政府有更多動作，市民也會身體力行回應，她是來「買佢個理念」。劉生劉太亦帶同三名幼童到場，劉太尤其擔心子女所受教育，認為現時的課程令學生思考空間變窄，父母有責任告知小孩這數年間發生的大事。

網絡歌手晴天林排隊一小時購物，指日前已到天后分店支持，形容爆買是無聲抗議，是市民表達對日前警方做法的不滿。過去他經常二次創作歌曲諷刺時弊，笑言正考慮為今次事件作歌。昨午4時許，一名操普通話白衫男子責罵排隊市民又用手機拍攝容貌，更涉出手推撞一名排隊父親惹爭執，警方到場調查，將涉事白衫男及三口家帶走調查。

對於市民持續爆買支持，Chickeeduck店員Tina表示，店舖已加緊補貨。她指好開心「見到香港人繼續做緊香港人可以做嘅嘢」、「見到香港人係冇放棄過，一直搵緊唔同位去繼續保持個熱度」。