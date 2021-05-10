因貪污及洗黑錢罪成，在美國被判囚3年的前民政事務局局長何志平，明日將接受醫務委員會紀律聆訊，決定其本港醫生執業資格會否被褫奪。

醫委會資料顯示，明日早上9時30分將會在黃竹坑醫學專科學院大樓4樓，召開公開聆訊，審理何志平在香港的醫生註冊資格。根據醫委會網站，何志平仍然以1979年獲得加拿大醫學院發出的專業資格，在香港醫生名單註冊。

何志平因為涉及2014年至2017年間，以中華能源基金會秘書長身份，先後賄賂多名非洲政要，在美國判囚3年及罰款40萬美元；服刑31個月後，去年6月出獄返港。

根據醫委會的《香港註冊醫生專業守則》，在香港擁有執業資格的醫生，若在海外被裁定可判處監禁的罪行，須在定罪後28日內向香港醫委會報告，並由醫委會展開紀律程序。

曾經是眼科教授、桃李滿門的何志平，去年出獄返港後，生活轉趨低調，但上月被《蘋果》攝得，偕妻子胡慧中及朋友等9人，在北角渣華道街市熟食中心晚膳時，9人同坐一張圓枱，涉嫌違反4人限聚令。

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