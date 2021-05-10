立法會後日將恢復二讀《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，若修例獲得通過，所有現任區議員均須宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區。

因民主派初選案至今被還柙的東區區議員徐子見，今日（10日）在Facebook宣佈，已透過助手向民政事務總署署長謝小華遞信，今日起辭任區議員。

連同徐子見在內，修例通過前至少21名區議員因不同理由辭職，而因初選案遭還柙的原區議員中，不少人先後辭職；尚未辭任區議員的僅餘元朗伍健偉、屯門張可森、西貢鍾錦麟、東區趙家賢及沙田岑子杰。

「人在斗室，遙望鐵窗」 無法履行議會職務

徐子見是「傘下爸媽」成員，2015年與多名曾參與雨傘運動的新從政臉孔出戰區議會，均爆冷勝出。出戰東區漁灣的徐，以2,017對1,829票，勇挫連任多屆的鍾樹根，被形容為「成功拔根」。

徐子見今日在FB發表致香港市民和漁灣區居民的公開信，指自己在荔枝角收押所已有一段日子，「人在斗室，遙望鐵窗，前路迷霧難辨方向，無法履行議會職務，遑論兌現服務市民的承諾」，反覆思量下，別無他選，決定辭任漁灣區議員一職。

他指自己是素人，2015年幸得漁灣區選民信任，給予機會入村停駐服務；在任區議員其間，與辦事處同事和義工攜手合作，竭力修繕漁灣風光，祈望讓該村更美更宜人，「大家全情投入，不為掌聲，只為貫徹初衷，成為政府與市民的一道橋樑，下情可以上達，協助制訂公共政策，改善民生」。

5年過去，他指其議辦現成街坊們的聚腳點，「每於埋首工作，人再疲倦，偶爾傳來幾下街坊們的歡欣笑語，就是最有效的打氣聲」，形容離開議會是情非得已，「依依話別，懇情大家見諒」，多謝街坊歷年支持。

15年報道：零名氣 缺資源 無政黨支持徐子見用6周拔21年「根」

至今未辭任區議員的初選案還柙民主派

元朗伍健偉、屯門張可森、西貢鍾錦麟、東區趙家賢、沙田岑子杰

至今未辭任區議員的初選案獲保釋民主派

東區鄭達鴻、灣仔楊雪盈、南區彭卓棋、黃大仙施德來、西貢柯耀林、東區李予信、深水埗何啟明和劉偉聰

至今未辭任區議員的初選案未被提告者

油尖旺涂謹申、元朗鄺俊宇

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