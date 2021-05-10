政府放寬「疫監」後，多座因大廈出現變種病毒確診個案而隔離檢疫的居民昨日（9日）起准陸續回家檢疫。衞生署昨晚曾指，有關居民已全部獲安排離開檢疫中心，涉及超過2,300人，但荃灣區議員趙恩來今早在港台節目表示，荃威花園R座今早仍有至少2戶居民未獲安排離開檢疫中心，原因是當局找不到居民的個人資料。趙批評「沒有理由其他人已走，只剩下他們」，直斥當局安排非常混亂。

趙恩來說，居民昨日（9日）陸續收到通知可回家，但因文件或行政誤會，有20多戶、涉30至40人原未獲核實資料，至凌晨時份，其中10多戶居民的資料終被核實，衞生署醫生簽發文件後，他們可以離開檢疫中心，但至今早仍有2戶因文件或行政誤會，須留在竹篙灣，「其中一戶衞生署已核對資料，但未安排專車送他們離開，另外一戶連資料仍未核對。」

趙認為，當局當日安排居民離開住所時有齊他們的個人資料，並發出隔離令，不明白其後為何找不到資料，批評政府處理今次事件的行政上非常混亂。他表示，仍未能回家的住戶情緒較差，只能繼續等候。

他續說，過去曾收到超過30戶居民求助，指他們在檢疫中心用膳後集體肚瀉，相信是食物變壞、飯盒出現問題。而居民曾欲向檢疫中心的醫生求醫，但隔離營晚上不但沒有駐場醫生，止瀉藥亦要等半天才有。

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