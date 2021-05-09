【本報訊】昨日是37萬名外傭強制檢測限期最後一天，不少外傭趕搭尾班車，但檢測站未見人龍。有外傭直言因見上周檢測排長龍，想避開人龍減低感染風險，延至最後一日才檢測。

本報記者昨午約2時到中環愛丁堡廣場的檢測站視察，附近有大量外傭聚集，檢測站僅有不足10人排隊，外傭更只有寥寥數人。專為外傭設立的遮打花園檢測中心沒有人排隊。

在香港工作快四年的外傭Richelle臨近死線前才檢測，稱留意到過去數天有很多外傭在檢測站外排隊，並未保持兩米的社交距離，令她相當擔憂會有感染風險，故延至最後一天才檢測避開人潮。

記者下午3時到維園視察，專為外傭而設的檢測站同樣沒有人排隊。檢測站職員指昨天早上的高峯時期也只有數十名外傭排隊檢測，「（外傭）梗係朝早做完之後去玩啦」。

外傭：感被政府歧視

在香港工作逾10年的菲傭Rin指，僱主早前通知她需要檢測，擅自為她預約了昨日，惟前晚才臨時通知她。Rin說強制檢測是政府要求，不理解為何需要在假期時自行檢測。她有問其他外傭朋友，僱主的做法是否合適，惟大家對自身權益不太清楚，接種疫苗成為續約條件亦令她們非常擔憂。

Rin指有朋友半年內需續約，因而盡快預約接種復必泰疫苗，憂慮再拖延下去只會剩下科興疫苗可選擇。她稱不會猜測政府背後動機，但坦言近日針對外傭的一系列措施讓她產生被歧視的不快感覺。

在香港工作四年的印傭Twe勞動節時因身體不適到診所求醫，當時做過深喉唾液檢測，惟她擔心該次檢測結果不獲承認，因此昨日再檢測。她認為，政府強制檢測安排未有給予外傭充足時間，而且沒有足夠檢測站。她指擔憂排隊檢測時在人龍中會增加感染風險，幸好昨日沒有人排隊，讓她鬆一口氣。