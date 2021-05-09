【本報訊】政府宣佈放寬「疫監」，容許疫廈居民毋須入營檢疫，入營者亦能陸續離開，荃灣荃威花園R座及太古康怡花園N2座居民，昨獲准離開竹篙灣檢疫中心及鯉魚門公園度假村。有居民形容「放監」，但批評有親人因劣食肚屙，有居民撕掉林鄭署名感謝信，亦有泥水工人大控訴，指因在荃威花園R座工作列為須隔離人士，狠批隔離營情況差劣，「我想自殺呀，你去睇睇食乜嘢，住乜嘢！」

荃威花園R座居民昨午近4時起陸續返回大廈，有行動不便女子乘醫療輔助隊專車回家，保安亦在樓下等候協助她將行李搬落車。傍晚近6時，再有旅遊巴抵達，大批居民拿着一袋二袋落車，情況頗狼狽。

斥「政府玩嘢 高官冇腦」

隔離營人士獲發由林鄭署名感謝信，不少居民將怒火發洩在信件上，在記者鏡頭前撕掉信件，有人直言：「佢想用呢封信就想同我哋say sorry？走開啦！」亦有人抱怨政府安排「玩嘢」，「改嚟改去呢啲人（高官）好似冇腦諗嘢咁樣」。一名泥水工人則稱因在大廈工作，被列隔離人士，「捉咗去困咗幾日！」他怒氣沖沖指：「想自殺呀，太過殘忍啦，你去睇睇食乜嘢，住乜嘢。」對隔離中心安排非常不滿。

居民周先生狠批安排混亂，「啲嘢食到我個女肚屙咗幾次，佢叫我入院，呢啲咁嘅環境冇理由入院」。幸女兒腹瀉痊癒，但當他要求職員提供方包等較清淡早餐時，對方竟要求他向社署申請。對於林鄭信件，他反問記者：「粗口講得㗎？」

康怡花園N2座居民昨中午陸續收到離營通知，下午近4時，有居民乘專車返家，部份居民拖着大篋細篋，有小童能提早放疫監回家，甫落車即刻揮手，表現興奮。

不過居民指隔離中心生活苦不堪言，陳小姐（化名）憶述竹篙灣隔離營的伙食、環境惡劣，地板污垢處處，要用漂白水拖地兩次才乾淨，「衣櫃就冧、張床搖搖地」；負責管理的民安隊亦未能解決住客疑難，「甚至連衞生署幾號電話都冇」。直至回家才算鬆一口氣，「感覺唔相信香港辦事（管理檢疫營）能力咁差，所有嘢都below standard。」

居民林先生慶幸母親節當日能「放監」，打算回家休息片刻便外出食飯慶祝。另一居民Lily批評當局通知非常匆忙，鄰房陸續收到通知，惟她一直未有收到消息，至傍晚6時，工作人員更派晚飯，她以為要多留一晚，「諗住都走唔到，咪開罐罐頭鮑同媽咪慶祝母親節」，進食途中被通知可離開，惟有匆匆吃光罐頭鮑魚。

另外，尖沙嘴美園大廈約40戶近80名住客，昨午亦由旅遊巴分批送返大廈，有被送入營的美園大廈餐廳員工指，疑被職員遺忘，下午才被要求再做一次特快檢測，至晚上仍在營中未能離開。

至於前日已被安排離營的東涌映灣園悅濤軒11座居民，亦批評當局安排「亂到七彩」。居民阿星指一家三口被「疫監」折磨，食物質素惡劣，工作人員協助十分有限，收到林鄭信件更是「一睇仲嬲」。他指林鄭信中提到希望港人盡快接種，「佢做咁多嘢，其實係想香港人快啲打針囉」。他認為港人已沒選擇權，「你留返喺香港，淨係聽佢講，你嘈極都冇用𠵱家，只不過係自求多福。」

涉2,300人 仍需定期強檢

首先確診變種病毒的29歲印度裔男子，與其同確診31歲菲籍女友，曾在深水埗福榮街37號住所開派對，昨雖是假期，但不見外傭出入或聚會，亦未再聽到派對聲浪。

衞生署指，較早時因與N501Y變異病毒株個案居於同一大廈而接受強檢人士，經再次檢測並取得陰性結果後，已獲安排離開檢疫中心，涉逾2,300人。他們仍需於確診病人離開大廈當日計起第3、7、12及19日進行強檢，並需自我監察直至21日屆滿。