【病人組織調查】

【本報訊】港府最快於本月向立法會提交放寬海外醫生來港執業方案。一項由病人組織進行的意見調查顯示，92.7%受訪者認為本港醫生人手短缺情況嚴重，66.9%認為增加本地醫學院醫科生名額是短期內有效的解決方法，其次為增聘退休醫生及挽留公院醫生；至於引入更多非本地醫生僅為第五選擇。半數受訪者認為應只准香港永久居民，申請非本地培訓醫生名額。

調查由30個病人團體組成的長期病患者關注醫療改革聯席進行，於4月16日至5月5日在網上以問卷方式訪問505人，75%受訪者有長期病患。

八成人指須通過臨床評核

結果顯示，92.7%人認為醫生人手短缺嚴重，逾90%認為公立醫院急症室及專科服務輪候時間不可接受，96.4%人同意增加醫生以縮短輪候時間。至於如何增加醫生，最多人選擇增加本地醫科生名額，佔66.9%，其次為增聘退休醫生及挽留公院醫生，同樣佔58.8%，邀請私家醫生到公立醫院兼職工作則佔57%。引入更多非本地醫生僅為第五選擇，佔54.3%。另有49.7%人同意應只准香港永久居民申請非本地培訓醫生名額，比例較不同意者多出約一成。

制訂免試認可海外醫學院名單方面，57.9%人同意在醫務委員會以外另設委員會負責甄選；83.5%人希望海外醫生在公營醫療機構工作及通過臨床評核後，才可申請正式註冊。56.2%人認為，海外醫生必須最少在公立醫院工作五年方屬於合適。

另外，對於政府擬規定在指定醫學院畢業的境外註冊醫生，經香港公營醫療機構聘用後，再向醫務委員會申請臨時註冊，才可在公營醫療機構工作，63.2%受訪者表示有信心或非常有信心，28.9%表示無信心或者非常擔心。部份受訪者指，引入的醫生必須有國際認可資格，對來自中國內地、東南亞及第三世界的醫生較擔心及抗拒。

聯席成員彭鴻昌指出，結果反映受訪者並非一面倒反對引入海外醫生，個別意見認為只要醫生「有醫德、專業認可及豐富經驗，不論國籍也可以」，促請當局盡快解決公院服務輪候時間過長的問題。