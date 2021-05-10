香港外國記者會（FCC）早前向警務處處長鄧炳強發公開信，關注近日有關規管「假新聞」的討論，信中提到「假新聞」立法在很多國家被用作打壓新聞及言論自由，要求警方交代如何界定「假新聞」及有何起訴準則等。

該會主席兼港大新聞及傳媒研究中心總監瑞凱德（Keith Richburg）接受民主黨前主席劉慧卿網台訪問時表示，早前去信鄧炳強，是因為留意到鄧在《蘋果》於頭版刊登學童在警察學院玩槍的照片後，即指控有關報道為「假新聞」。他指外國記者會的「新聞自由小組委員會」質疑鄧有關說法，認為外界可以質疑《蘋果》將該幅相片與2019年太子站事件的相片放在一起是「品味差（bad taste）」，但該幅學童玩槍的相片出自《路透社》，「沒有任何虛假的地方（there is nothing fake about the photo）」。

望能邀鄧炳強到FCC解釋「假新聞」言論

對於鄧炳強早前開腔表明支持就「假新聞」立法，瑞凱德今日（10日）受訪時指，警方只是負責執行法律，不是制定法律，認為鄧現時並無任何角色去打擊假新聞，因為香港不存在打擊「假新聞」的法例，並稱希望能邀請鄧到外國記者會，公開解釋其有關「假新聞」的言論。

一直在大學教授如何打擊「假新聞」的瑞凱德又表示，政府若然要就打擊「假新聞」立法，外界應該知道具體內容，並稱見過很多國家都曾利用打擊「假新聞」的法例，去拘捕記者和阻止政府不欲公開的消息流出，包括新加坡、柬埔寨、緬甸、泰國。

連串事件猶如對香港新聞自由「凌遲處死」

瑞凱德又稱，十分關注目前香港新聞自由的狀況，形容近來本港發生的事件，猶如對新聞自由「凌遲處死（Death by a Thousand Cuts)」，包括蔡玉玲因查冊被檢控、利君雅因對林鄭月娥提出尖銳問題被迫離職、唐若韞因問及世衞有關台灣的問題而「自行辭職」，以及由全無傳媒經驗的新港台台長李百全，上任後即抽起多個他認為內容不夠「持平」的節目。

他並質疑，警方早前派出大批警員到《蘋果》大樓拘捕黎智英的做法，認為警方如要對黎進行拘捕，其實可以用預約拘捕的方式進行，毋須派出大量警力到《蘋果》大樓翻閱記者桌面上的資料。

早前報道：鄧炳強倡「假新聞」立法 避答執法理據 警方覆FCC公開信：無人可凌駕法律

查冊有助揭發貪污 難明政府何以收緊記者安排

瑞凱德坦言，難以明白政府為何要收緊記者查冊安排，認為查冊對於揭發貪污、調查報道和銀行家核實資料均十分重要，並認為港府應該訂立「資訊自由法」和「檔案法」。

他又批評，港府官員近來的態度是對任何批評和記者的問題都看成是「抹黑」和「侮辱」，並稱原本估計香港的全球新聞自由指數排名會下跌得更厲害，認為香港由2019年的第73位，下跌至去年的80位，只因該調查尚未計算2021年發生的連串事件。

「香港採訪環境越來越似大陸」

他不諱言，香港現時新聞採訪的環境變得越來越似大陸，但他仍會嘗試保持樂觀，並寄語學生要繼續全力以赴報道真相，認為香港記者不應該自我審查，並要清楚《國安法》的「紅線」所在。

瑞凱德又指，香港現時的採訪環境無疑比過去困難很多，不再如過去般自由，認為香港記者要有思想上的調節，並指香港與中國大陸、柬埔寨、緬甸相比，仍有相對大的自由空間，香港記者未來仍有很多事可以做。

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