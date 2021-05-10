環境諮詢委員會今日（10日）討論《生物多樣性策略及行動計劃2016-2021》落實進度，漁護署指現時已開展《計劃》列出的所有項目，超過三分一已完成，包括於去年成立大嶼山西南海岸公園，但亦有一成半項目受疫情影響，以致進度落後於原定時間表。多名委員認為《計劃》成效良好，惟當局透明度低，未能令公眾知悉有關內容。有委員指，有環保團體對《計劃》認識不足，亦有學生不知道何謂生物多樣性，形容情況「幾大鑊」。

香港戶外生態教育協會創辦人馬昀祺在會上批評《計劃》透明度不足，他舉例指漁護署近日向環諮會提交的文件披露，有機構去年10月起協助中小學發展生物多樣性教育，他作為委員事隔半年才知悉此事，但仍不知道由哪間機構負責，「想幫手都幫唔到」，指做法難以推動業內人士交流。

城大教授梁美儀認為計劃進度良好，但他亦批評當局推行《計劃》時不夠貼地。他稱曾接觸環保團體人士，指對方不知道去年有新海岸公園落成，他歸咎是政府發放資訊不足。他又稱，授課時亦發現大部份學生不清楚何謂生物多樣性，形容情況「幾大鑊」。有委員則問及當局何時制定下一輪計劃，以及政府會否就新計劃發放相應資助等。

料最快明年初有新一份計劃

漁護署高級自然護理主任（生物多樣性）莫小欣在會上表示，《計劃》列出的67個項目已經全部開展，當中23個已經完成，包括於去年成立大嶼山西南海岸公園。她稱目前尚有10個項目的進度落後於原定時間表，當中大部份為受疫情影響的研究項目，預計延遲至今年內完成。

漁護署助理署長（自然護理）陳堅峰指，署方每年均向環諮會報告《計劃》落實進度，署方正研究參考外國如何制定具體指標，讓委員及市民更清楚計劃成效。他又指，原定去年召開的聯合國生物多樣性大會將延遲至今年10月於昆明舉行，屆時港府將參考外國意見，以制定下一輪計劃，並衡量所需資源。

環諮會主席黃遠輝會後向傳媒表示，他理解當局最快明年初才推出新一份計劃，但他形容是「值得等」，「唔係過咗2021年就停，咩都唔做，之前開展咗嘅項目都唔會停」。他又表示，希望當局將來制定計劃時，可訂明具體指標，例如比較各種物種的數量。

政府電動車數目大跌 黃遠輝：相信各部門會繼續牽頭採用

另外，上月底發表的審計報告顯示，政府部門電動車數目由2016年249輛減至去年底僅169輛，警務處更因曾發生兩次電動電單車火警，故以非電動車輛取代約40部電動電單車。黃遠輝認為數據並不代表政府未有牽頭使用電動車，據他了解，當局停用的電動電單車多數約於2011年出產，該批電單車續航力、馬力、安全性能有不足，現時推出的新一代電動車應已大幅改善。他又指，政府早前推出《電動車普及化路線圖》時指，政府日後採購車輛時會優先考慮電動車，他稱相信這不是一個輕巧的承諾，認為政府各部門將繼續牽頭採用電動車。

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